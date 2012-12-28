Старший тренер «Липецка» попытался оправдаться за 16 поражений подряд

Наши проиграли даже предпоследней команде, речь тренера утром отредактировали.





«Рекордное количество поражений, как и в любом игровом виде спорта - финансовая составляющая. Задача на этот сезон стояла играть местными воспитанниками, но, к сожалению, они не оправдали наших надежд. Приглашать хороших иногородних ребят не позволяют финансовые условия - бюджет команды остался на уровне 2015 года. У других команд бюджет растёт, многие из них имеют высшую лигу, что является главным успехом команд НМХЛ. Мы не имеем возможности пригласить высококлассных игроков, которые могли бы повести за собой команду и липецкая молодежь равнялась на них. Что касается ротаций, то это нормальное явление. Пока что наши ротации направлены на количество, а не на качество», - такой текст висит сейчас в соцсетях клуба. Вечером в речи тренера фигурировали более жесткие эмоции (скриншот имеется в распоряжении редакции), но утром текст отредактировали.

Следующие матчи «Липецк» проведёт дома 9 и 10 декабря с «Соколом» из Новочебоксарска.





Фото ХК "Протон" (Нововоронеж) - vk.com/hcproton



Домашние матчи с «Прогрессом» из Глазова не принесли положительных эмоций липецким любителям хоккея, даже несмотря на то, что соперники занимали предпоследнее место в Восточной конференции НМХЛ. «Липецк» потерпел 15-е и 16-е поражения со старта чемпионата – 4:8 и 3:7.Вчера во второй игре липчане продержались «всухую» целый период, сыграв – 0:0. Но затем, словно прорвало плотину: за 5 с небольшим минут второго периода в воротах Кирилла Акатова побывали три шайбы. При счёте 0:5 Акатова в «рамке» сменил Михаил Хвалов, которому тут же забили ещё дважды.На семь пропущенных шайб во втором периоде (!) «Липецк» ответил шайбой Ильи Кравцова (при счёте – 0:6), а в третьем периоде, когда «Прогресс» по сути бросил играть, пилюлю липчанам подсластили Максим Хрущёв и Евгений Захаров. Все шайбы в этом матче были заброшены в равных составах.В первой игре у липчан дважды отличился Захаров, по разу - Даниил Зубаков и Никита Головатюк.Чуть ли не самым зрелищным моментом за обе игры стала драка в конце первого матча между Зубаковым и форвардом «Прогресса» Яковом Кунгуровым. Её предшествовала рядовая стычка у ворот, после которой судьи выписали игрокам по 2 минуты штрафа, но по пути на скамейку Кунгуров сумел вызвать липчанина на бои: налетев сначала, получил некоторое преимущество и чуть не повалил оппонента на лёд, но и сам в конце пропустил несколько быстрых ударов.В турнирную таблицу хоть не смотри: у «Липецка» нет не то, чтобы победы, даже ни одной ничьей. При 16-ти поражениях – худший отрезок в истории местного хоккея.Старший тренер Сергей Рыбин дал свой комментарий по поводу результатов, а также коснулся темы, почему в Липецке довольно быстро отказались от ставки на местных воспитанников, хотя декларировали её в начале сезона. Приводим текст клубной пресс-службы с сохранением орфографии и пунктуации, несмотря на явные проблемы с русским языком – так сказать, для колорита.