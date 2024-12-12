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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию

Всё самое главное про наступивший день.

Липкий снег

Днём в Липецке около 0 градусов. Пройдут снег и мокрый снег. Кроме того, возможно не приятное явление – налипание мокрого снега. Будьте осторожны!

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонта перекроют вентили в домах на улицах Комсомольской, 22; Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б; Котовского, 19, 23, 37, 46; школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.

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Терпеть неудобства предстоит также жителям частного сектора на улицах Амурской, Вавилова, Верхней, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Джамбула, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кротевича, Крымской, Крымской 2-й, Луначарского, Нахимова, Новокарьерной, Пригородной, Урицкого, Чайковского, Чаплыгина, Шевченко, Школьной, Шмидта, Щорса,на проезде Шишкина, в переулках Кочубея, Ушакова.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом останутся без электроэнергии жители домов на улицах Вильямса; Гайдара 1, 3, 27; Грибоедова; З.Космодемьянской д. 222а; Известковой; Карла Либкнехта; Ковалева; Куйбышева; К. Цеткин, 1, 1а, 10, 33; Пархоменко 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; П.А. Папина 3а;, 5; Патриса Лумумбы; Передельческой; Радищева: Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Студенческий городок, 11, 12, 12а ; Сурикова; Ф Энгельса; Энтузиастов. Отключат свет и в садоводчествах «Сокол 1», 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639; «Строитель».

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В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта обесточат улицы Абрикосовую, В. Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26; Земляничную, 21, 29: Космонавтов, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 32; Надежды, 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Папанина; Славянскую; ул. Сливовую, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8; Фабричную; проезд Каштановый, 1; переулок Виноградный.

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Добровский олень

Ранняя пташка поймает червя – решили в Арт-пространстве «Модное место» и уже в 9:30 решили провести мастер-класс «Добровский олень» (6+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Научат желающий своими руками изготовить игрушку из глины, которую можно подарить близкому и на Новый Год. Секреты расскажет народный мастер Светлана Пастухова.

Важнейшее из искусств

«Из всех искусств для нас важнейшие является кино», - говаривал В.И.Ленин. Правда, почти всегда замалчивают вторую часть фразы: «ибо оно одинаково хорошо понятно и полуграмотному крестьянству и совсем неграмотному пролетариату». А вот в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) решила исправит недоразумение и устроить цикл лекций «Погружение в теорию киноязыка» (12+).

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В 19:00 как раз начнётся киношный «ликбез». Липчанам объяснят, что делает кадр основой кинематографического искусства? Как выбор размера кадра, движение камеры и планы создают атмосферу, передают эмоции и рассказывают историю?

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Вечер диафильмов

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили обратиться к искусству не менее выразительному. В 18:33 начнётся вечер даифильмов (6+).

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Научно доказано, что живые картинки на экране очень полезны, тюк. Лучше, чем фильмы развивают у подрастающего поколения воображение. Текст к историям, как обычно, лично прочитает хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер.

Песни

Петь сегодня будут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

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В 15:30 клуб одаренных детей «Новое время» устроит конкурс «Лига певцов (12+). Наш липецкий ответ шоу «Голос»!

Всё о годовой премии

Сервис SuperJob рассказал, кто может рассчитывать на премию по итогам работы за год. Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий (включая годовую) определяется отдельными нормативными актами. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере.

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Сложнее с коммерческой сферой. Трудовое законодательство не определяет премии как гарантированную часть заработной платы. В итоге всё зависит от предпочтений работодателя и его финансовых возможностей. Либо условие о выплате «13-й зарплаты» может быть определено в трудовом или коллективном договоре. Зато у коммерсантов нет потолка по размеру премии. Как правило, её размер равен окладу или нескольким (2-3 оклада). Еще один вариант — работодатель может установить фиксированный размер такой премии, который вообще не будет зависеть от оклада.

При этом многие работодатели стараются не спешить с выплатой годовой премии. Если годовая премия зависит от ряда показателей, которые должен был выполнить работник, работодателю нужно будет подвести итоги работы за год и только после этого принять решение о выплате годовой премии, т.е. в феврале или даже позднее.

Дорогие липчане! Впереди ещё почти вся рабочая неделя до выходных и две – до Нового года, но мы не забываем и о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (7)

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zzloyzz
31 минуту назад
Буду шабашить на новогодних выходных, это и есть годовая премия.
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Антисоветчик
44 минуты назад
По поводу премии. Если премии нет, значит предприятие в полной .. ауте. И имеет смысл на январских праздниках искать новую работу.
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Да
46 минут назад
А кто пенсионерам выплатит 13 ю зарплату?
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Житель
56 минут назад
Про оленя круто
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Нервная мать
сегодня, 08:18
От современных работодателей премий не дождешься! Они лучше себе отложат очередной миллион/ миллиард, чем дадут работягам.Я даже не знаю, где их платят сейчас,эти годовые премии? Может кто-то получает?
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Animal planet.
34 минуты назад
Правильно делают,что выплачивают годовую премию после нового года. Вчера забирал кофе с пункта выдачи,и офигел от того,что люди заказывают,каких то китайских пластиковых дедов морозов, несколько штук,ещё всякую дребедень.коробками, а потом жалуются что денег не хватает.
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Ссёлковские лоси
сегодня, 08:01
Будьте внимательны,на тамбовке авария.
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