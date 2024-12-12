Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию

Всё самое главное про наступивший день.

Днём в Липецке около 0 градусов. Пройдут снег и мокрый снег. Кроме того, возможно не приятное явление – налипание мокрого снега. Будьте осторожны!









С 10:00 и до конца ремонта перекроют вентили в домах на улицах Комсомольской, 22; Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б; Котовского, 19, 23, 37, 46; школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.









Отключение света





С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом останутся без электроэнергии жители домов на улицах Вильямса; Гайдара 1, 3, 27; Грибоедова; З.Космодемьянской д. 222а; Известковой; Карла Либкнехта; Ковалева; Куйбышева; К. Цеткин, 1, 1а, 10, 33; Пархоменко 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; П.А. Папина 3а;, 5; Патриса Лумумбы; Передельческой; Радищева: Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Студенческий городок, 11, 12, 12а ; Сурикова; Ф Энгельса; Энтузиастов. Отключат свет и в садоводчествах «Сокол 1», 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639; «Строитель».













Ранняя пташка поймает червя – решили в Арт-пространстве «Модное место» и уже в 9:30 решили провести мастер-класс «Добровский олень» (6+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto



Важнейшее из искусств





«Из всех искусств для нас важнейшие является кино», - говаривал В.И.Ленин. Правда, почти всегда замалчивают вторую часть фразы: «ибо оно одинаково хорошо понятно и полуграмотному крестьянству и совсем неграмотному пролетариату». А вот в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) решила исправит недоразумение и устроить цикл лекций «Погружение в теорию киноязыка» (12+).













В 19:00 как раз начнётся киношный «ликбез». Липчанам объяснят, что делает кадр основой кинематографического искусства? Как выбор размера кадра, движение камеры и планы создают атмосферу, передают эмоции и рассказывают историю?







В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили обратиться к искусству не менее выразительному. В 18:33 начнётся вечер даифильмов (6+).









Петь сегодня будут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).









Сервис SuperJob рассказал, кто может рассчитывать на премию по итогам работы за год. Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий (включая годовую) определяется отдельными нормативными актами. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере.













Сложнее с коммерческой сферой. Трудовое законодательство не определяет премии как гарантированную часть заработной платы. В итоге всё зависит от предпочтений работодателя и его финансовых возможностей. Либо условие о выплате «13-й зарплаты» может быть определено в трудовом или коллективном договоре. Зато у коммерсантов нет потолка по размеру премии. Как правило, её размер равен окладу или нескольким (2-3 оклада). Еще один вариант — работодатель может установить фиксированный размер такой премии, который вообще не будет зависеть от оклада.



