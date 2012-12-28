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Погода в Липецке
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сегодня, 19:46
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Метель не утихнет до утра
Завтра ожидаются налипание мокрого снега и гололед.
«Ожидаются сильный снег, метель, при западном ветре порывами 15-17 м/с», — предупредили спасатели.
Утром и днем 17 декабря возможны налипание мокрого снега, гололед и ветер с порывами 15-17 м/с.
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