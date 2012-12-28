В селе Кореневщино опрокинулся самосвал

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Утром 16 декабря в селе Кореневщино Доброского района опрокинулся самосвал. Последствия аварии снял проезжавший по селу водитель. На записи видно, что рядом с многотонной машиной лежит один из ее мостов.— В Госавтоинспекции сообщение об этой аварии не поступало, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.