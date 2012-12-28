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Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
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сегодня, 13:00
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В селе Кореневщино опрокинулся самосвал
— В Госавтоинспекции сообщение об этой аварии не поступало, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
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