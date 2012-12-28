Плюс сотня покусанных за неделю: липчане продолжают жаловатся на клещей

Каждый четвёртый клещ заразен.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 5 174 человека, из них 1 983 ребенка. За неделю количество покусанных увеличилось почти на сотню человек (неделей раньше было 5077 пострадавших).По данным областного управления Роспотребнадзора, 25,9% снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей оказались носителями возбудителей различных заболеваний, в том числе иксодового клещевого боррелиоза — 19,7%, гранулоцитарного анаплазмоза человека — 5,8%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,4%.Присасывание клещей в 69,7% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков, в 14,4% случаев — на природе, в 6,9% — в садоводческих товариществах, в 2,8% — в парках, в 1,2% — на кладбищах и в 5% случаев — в других местах.Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.