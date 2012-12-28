Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Липецкой областью
Происшествия
Труп и автомобиль найдены на дне пруда
Происшествия
ЦИК России обнародовала первые итоги выборов в Липецкой области
Политика
Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов
Политика
Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов
Общество
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
На 15 часов явка избирателей в Липецкой области превысила 46%
Общество
В Липецкой области проголосовали уже более 42% избирателей
Общество
Читать все
Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов
Политика
ЦИК России обнародовала первые итоги выборов в Липецкой области
Политика
Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов
Общество
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Общество
Областной Совет не будет монопартийным
Политика
34-летняя жительница Грязей одололжила мошенникам 28 500 рублей
Происшествия
Подросток забыл в магазине телефон: у него тут же появился новый хозяин
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады Гранты» и «Шкоды»
Происшествия
Погибшему в пруду мужчине было 52 года
Происшествия
Плюс сотня покусанных за неделю: липчане продолжают жаловатся на клещей
Здоровье
Читать все
Здоровье
122
50 минут назад

Плюс сотня покусанных за неделю: липчане продолжают жаловатся на клещей

Каждый четвёртый клещ заразен.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 5 174 человека, из них 1 983 ребенка. За неделю количество покусанных увеличилось почти на сотню человек (неделей раньше было 5077 пострадавших).  

По данным областного управления Роспотребнадзора, 25,9% снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей оказались носителями возбудителей различных заболеваний, в том числе иксодового клещевого боррелиоза — 19,7%, гранулоцитарного анаплазмоза человека — 5,8%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,4%.

Присасывание клещей в 69,7% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков, в 14,4% случаев — на природе, в 6,9% — в садоводческих товариществах, в 2,8% — в парках, в 1,2% — на кладбищах и в 5% случаев — в других местах.

Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
клещи
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить