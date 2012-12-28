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Погода в Липецке
2110
вчера, 17:00
9

В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона, центр которого будет смещаться по северу Центрального федерального округа с запада на восток.

Пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-18 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9 градусов, днем - от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от -6 до -8 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.

День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градусов мороза.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
16 район
вчера, 18:30
Рулит дед мороз
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Лиза
вчера, 17:59
Хочу обратно в 81-й год...
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Коммунист
вчера, 19:57
Печатай талоны и ходи с ними за спичками и рисом в магазин. Пей тройной одеколон. И будет вам 81 год
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Михаил
вчера, 22:05
Печатай талоны и ходи с ними за спичками и рисом в магазин. Пей тройной одеколон. И будет вам 81 год Не ври!!! Талоны были в конце 80-х и начале 90-х не жил в то время лучше молчи
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Димон без айфона
вчера, 19:08
Никаких проблем! Придумай машину времени и назад, в прошлое!
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Димон без айфона
вчера, 18:24
Никаких проблем! Придумай машину времени и назад, в прошлое!
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Шестидесятник
вчера, 17:20
Температура сейчас не выше климатической нормы. О каких климатических нормах говорят, если в Липецкой области стали расти абрикосы и персики, а в траве водятся ядовитые южные змеи. Нормы изменились, течения в океане изменились, Арктика растаяла, а синоптики всё проспали.
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Котэ-философ
вчера, 22:41
Поступив в институт гидрометеорологии можно стать экспертом по нормам климатическим. Или не стать, если не защитить диплом.
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Сейчас
вчера, 17:36
Егэшники рулят.
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