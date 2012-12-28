В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкую область возвращается тепло
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона, центр которого будет смещаться по северу Центрального федерального округа с запада на восток.
Среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9 градусов, днем - от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от -6 до -8 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.
День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градусов мороза.
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