В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Общество
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сегодня, 12:14
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В Липецке на трех улицах отключили воду
Отключение произошло из-за необходимости ремонтных работ
- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б;
- ул. Скороходова, 4, 1б, 10, 8;
- ул. Первомайская, 45, 37.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.
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