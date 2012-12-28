В Липецке на трех улицах отключили воду

Отключение произошло из-за необходимости ремонтных работ

Как сообщили в мэрии Липецка, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам:- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б;- ул. Скороходова, 4, 1б, 10, 8;- ул. Первомайская, 45, 37.Подвоз воды организован по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.