В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Происшествия
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сегодня, 09:16
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Дебошир ударил полицейского головой в лицо
Буйный липчанин сначала избил жену, а потом напал на сотрудника полиции.
«Вечером 2 августа пьяный обвиняемый в присутствии сотрудников полиции, прибывших по сообщению его супруги об избиении, нарушал общественный порядок, ругался матом. На требования правоохранителей обвиняемый не реагировал и попытался убежать. Догнавшему его полицейскому он нанес удар головой по лицу, причинив телесное повреждение и физическую боль», — сообщили в региональном Следкоме.
Вину обвиняемый признал еще на стадии предварительного следствия. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами. Дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.
Драчуну грозит до пяти лет лишения свободы.
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