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2261
сегодня, 09:16
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Дебошир ударил полицейского головой в лицо

Буйный липчанин сначала избил жену, а потом напал на сотрудника полиции.

СУ СК РФ по Липецкой области завершил расследование дела жителя Липецка, обвиняемого а нападении на представителя власти. Летом этого года мужчина ударил полицейского. Случилось это, когда сотрудники полиции приехали по вызову его жены.

«Вечером 2 августа пьяный обвиняемый в присутствии сотрудников полиции, прибывших по сообщению его супруги об избиении, нарушал общественный порядок, ругался матом. На требования правоохранителей обвиняемый не реагировал и попытался убежать. Догнавшему его полицейскому он нанес удар головой по лицу, причинив телесное повреждение и физическую боль», — сообщили в региональном Следкоме.

Вину обвиняемый признал еще на стадии предварительного следствия. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами. Дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. 

Драчуну грозит до пяти лет лишения свободы.



насилие в отношени представителя власти
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
злой
35 минут назад
теперь будет драчунить в колонии
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омсквич
51 минуту назад
Почему-то с американскими полицейскими такого не бывает. Наверное потому что стрелять сразу начинают если что не так пошевелился
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6 полата.
58 минут назад
Мало до 5 лет .Такому лет 10 надо давать .и руки повывертывать чтоб не каво не бил.иш разухарился и закон ему не закон.
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!
сегодня, 11:47
Да, опасна работа полицейских…
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Житель Липецка
сегодня, 10:33
Что то им достаëтся последнее время
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Александр Н.
сегодня, 10:24
Вот и остуди свою буйную голову за этот срок, может поумнеешь, а всё водка мозги отключает, хотя по человечески жаль, да и какой он придёт от туда, вряд ли лучше. По хорошему ему бы принудительные работы тем более сейчас людей не хватает, пользы больше было бы.
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Фауст
сегодня, 10:19
Вообще, при семейных разборках, надо быть очень аккуратным тем, кто приходит на помощь, ибо здесь одновременно присутствуют и бог и дьявол...!
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