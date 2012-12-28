Дебошир ударил полицейского головой в лицо

Буйный липчанин сначала избил жену, а потом напал на сотрудника полиции.

СУ СК РФ по Липецкой области завершил расследование дела жителя Липецка, обвиняемого а нападении на представителя власти. Летом этого года мужчина ударил полицейского. Случилось это, когда сотрудники полиции приехали по вызову его жены.«Вечером 2 августа пьяный обвиняемый в присутствии сотрудников полиции, прибывших по сообщению его супруги об избиении, нарушал общественный порядок, ругался матом. На требования правоохранителей обвиняемый не реагировал и попытался убежать. Догнавшему его полицейскому он нанес удар головой по лицу, причинив телесное повреждение и физическую боль», — сообщили в региональном Следкоме.Вину обвиняемый признал еще на стадии предварительного следствия. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами. Дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.Драчуну грозит до пяти лет лишения свободы.