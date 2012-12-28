В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Общество
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вчера, 17:15
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В районах Левого берега, центральной части и Дикого отключат холодную воду
14 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка — без холодной воды временно останутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои электричества будут наблюдаться (не более трех часов для отдельного домовладения) в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, № 1 по проезду Каштановому, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по улице Надежды, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Сливовой, № 2а по улице Чехова, №№ 2, 4, 6 по улице Крупской, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Осипенко, №№ 22, 24, 26, 28 по улице Прокатной, №№ 16, 18, 20 по улице Суворова, № 44 по улице Индустриальной, № 30е по улице Московской, на улицах Абрикосовой, Папанина, Славянской, Алмазной, Полиграфической, по Елецкому шоссе, в переулке Виноградном.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат садоводчество «Пусковые двигатели».
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