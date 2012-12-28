В районах Левого берега, центральной части и Дикого отключат холодную воду

14 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка — без холодной воды временно останутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина, №№ 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице Горького, №№ 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4 по улице 8 Марта, №№ 1, 1а, 1в, 3, 5 по улице Левобережной, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 1 в переулке Кочубея, №№ 1д, 1д/1 на площади Мира, в частном секторе улиц Санитарной, Островского, Пляжной, Леваневского, Волжской, Верхней, Логовой, Каменный Лог, Большие Ключи, Подовражной, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгиной, переулка Кочубея.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои электричества будут наблюдаться (не более трех часов для отдельного домовладения) в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, № 1 по проезду Каштановому, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по улице Надежды, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Сливовой, № 2а по улице Чехова, №№ 2, 4, 6 по улице Крупской, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Осипенко, №№ 22, 24, 26, 28 по улице Прокатной, №№ 16, 18, 20 по улице Суворова, № 44 по улице Индустриальной, № 30е по улице Московской, на улицах Абрикосовой, Папанина, Славянской, Алмазной, Полиграфической, по Елецкому шоссе, в переулке Виноградном.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат садоводчество «Пусковые двигатели».