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Общество
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45 минут назад
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На время ремонтных работ несколько домов в районе проспекта Победы останутся без тепла
Ремонты будут проводить «Квадра» и «РВК-Липецк».
Кроме того без горячей воды останутся дома №№2, 4, 4/1, 4а, 6, 8 по улице Доватора, №9 по Папина, №№11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов.
«Из-за ремонтных работ «РВК-Липецк» будет прекращена подача холодной воды на центральный тепловой пункт Папина-Доватора, и подача горячего водоснабжения будет технически невозможна», — сообщает «Квадра».
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