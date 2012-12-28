Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стрелявшие по полицейским задержаны, ранее они судимы по тяжким статьям
Происшествия
В УФСИН России по Липецкой области новый начальник — пока с приставкой врио
Общество
На улице Свиридова запретят остановку транспорта
Общество
Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Общество
Стоит ли продлить время продажи алкоголя?
Говорит Липецк
В «Университетском» стреляли в полицейских
Происшествия
14-летние подростки закидали кирпичами автомобиль и стали фигурантами уголовного дела
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
59-летний водитель «Нивы Шевроле» протаранил чужой забор
Происшествия
Конфликт бывших партнёров по бизнесу из-за денег закончился стрельбой
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники
Общество
В Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину
Происшествия
Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»
Общество
На время ремонтных работ несколько домов в районе проспекта Победы останутся без тепла
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
38-летняя женщина-водитель сбила пенсионерку
Происшествия
85-летняя женщина погибла в пять утра под колесами автомобиля
Происшествия
Под Липецком тушили пожар на территории завода по производству электромобилей
Происшествия
Дело о жути на данковской трассе передано в суд
Происшествия
Жители Липецкой области стали чаще страховать жизнь
Экономика
Читать все
Общество
296
45 минут назад
5

На время ремонтных работ несколько домов в районе проспекта Победы останутся без тепла

Ремонты будут проводить «Квадра» и «РВК-Липецк».

11 декабря отопление будет отключено в домах №№49, 51, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 72, 74 по проспекту Победы. Отключение, как сообщает пресс-служба липецкого филиала компании «Квадра» продлится с 10:00 до 16:00, оно связано с ремонтными работами на теплосети. 

Кроме того без горячей воды останутся дома №№2, 4, 4/1, 4а, 6, 8 по улице Доватора, №9 по  Папина, №№11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов.

«Из-за ремонтных работ «РВК-Липецк» будет прекращена подача холодной воды на центральный тепловой пункт Папина-Доватора, и подача горячего водоснабжения будет технически невозможна», — сообщает «Квадра».


отопление
отключения
0
0
1
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надя
4 минуты назад
Квадра коррупциионеры позор
Ответить
Гостья1
7 минут назад
А подача холодной Папина-Доватора почему невозможна при ремонте системы горячей воды?
Ответить
ГОСТЬ53
16 минут назад
Ужасное состояние труб- прах просто! Как можно довести до такого? Ведь есть срок, износ и т.д. С этим не шутят. Сами во дврцах живут и в ус не дуют, воры!
Ответить
Молодцы
37 минут назад
Давайте ребята работайте,тут до Нового года осталось чуть-чуть.А отдыхать летом будете.
Ответить
Молодцы
38 минут назад
Давайте ребята работайте,тут до Нового года осталось чуть-чуть.А отдыхать летом будете.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru