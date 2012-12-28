На время ремонтных работ несколько домов в районе проспекта Победы останутся без тепла

Ремонты будут проводить «Квадра» и «РВК-Липецк».



11 декабря отопление будет отключено в домах №№49, 51, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 72, 74 по проспекту Победы. Отключение, как сообщает пресс-служба липецкого филиала компании «Квадра» продлится с 10:00 до 16:00, оно связано с ремонтными работами на теплосети.Кроме того без горячей воды останутся дома №№2, 4, 4/1, 4а, 6, 8 по улице Доватора, №9 по Папина, №№11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов.«Из-за ремонтных работ «РВК-Липецк» будет прекращена подача холодной воды на центральный тепловой пункт Папина-Доватора, и подача горячего водоснабжения будет технически невозможна», — сообщает «Квадра».