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Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи
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Происшествия
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сегодня, 11:43
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Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи
На плите загорелась кастрюля.
«Фельдшер Никита Антипов рядом с квартирой, где его ждал больной, увидел открытую дверь. Из нее шел дым. В квартире Никита Антипов обнаружил пожилую женщину без сознания. На плите горела кастрюля и стоял едкий запах гари. Фельдшер открыл окна, потушил огонь и сообщил о пожаре во все экстренные службы. В кислородной маске вынес пенсионерку на воздух. Ельчанка пришла в сознание и рассказала, что варила пельмени и заснула. От госпитализации она отказалась. Сейчас и со спасенной пенсионеркой и с пациентом, который ждал фельдшера, все в порядке», — рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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