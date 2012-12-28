Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи

На плите загорелась кастрюля.

В Ельце фельдшер скорой помощи Никита Антипов спас пенсионерку, которая едва не отравилась угарным газом. Причём скорая спешила на другой вызов по поводу высокого давления.«Фельдшер Никита Антипов рядом с квартирой, где его ждал больной, увидел открытую дверь. Из нее шел дым. В квартире Никита Антипов обнаружил пожилую женщину без сознания. На плите горела кастрюля и стоял едкий запах гари. Фельдшер открыл окна, потушил огонь и сообщил о пожаре во все экстренные службы. В кислородной маске вынес пенсионерку на воздух. Ельчанка пришла в сознание и рассказала, что варила пельмени и заснула. От госпитализации она отказалась. Сейчас и со спасенной пенсионеркой и с пациентом, который ждал фельдшера, все в порядке», — рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.