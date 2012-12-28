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сегодня, 11:43
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Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи

На плите загорелась кастрюля.

В Ельце фельдшер скорой помощи Никита Антипов спас пенсионерку, которая едва не отравилась угарным газом. Причём скорая спешила на другой вызов по поводу высокого давления.

«Фельдшер Никита Антипов рядом с квартирой, где его ждал больной, увидел открытую дверь. Из нее шел дым. В квартире Никита Антипов обнаружил пожилую женщину без сознания. На плите горела кастрюля и стоял едкий запах гари. Фельдшер открыл окна, потушил огонь и сообщил о пожаре во все экстренные службы. В кислородной маске вынес пенсионерку на воздух. Ельчанка пришла в сознание и рассказала, что варила пельмени и заснула. От госпитализации она отказалась. Сейчас и со спасенной пенсионеркой и с пациентом, который ждал фельдшера, все в порядке», — рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
скорая помощь
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Комментарии (5)

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Как гость
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ГОСТЬ53
7 минут назад
молодые до 60-ти??? а после 60-ти- пожилые???
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Гость
12 минут назад
Еще есть добрые, неравнодушные люди, Никите здоровья!
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Вот почему
14 минут назад
самые несуразные и плохие лезут за взятки вперед такие как НЛМК лебедянь молоко и причем не оставляют людям высказаться то есть там купили а людей уже не купить
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неформат
48 минут назад
Если бы начальница региональной медицины поведала о приёме населения, а то через Никиту Антипова о себе напомнила. Никита, безусловно, молодец. Чего никак не скажешь о подведомственном ей здравохранении. Люди вынуждены ходить по судам, чтобы получить жизнено необходимые им лекарства.
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Как - то так
сегодня, 11:51
Хорошо, что и дверь забыла закрыть В таком возрасте, когда что-то готовишь, спать нельзя, да и молодым тоже
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