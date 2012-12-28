Предприниматель заплатит 50 000 рублей за палёный «Chanel»

Липчанин оштрафован за торговлю контрафактными духами.

Арбитражный суд по заявлению Управления Роспотребнадзора по Липецкой области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 50 000 рублей за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака (по части второй статьи 14.10 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом в магазине «Универмаг Семейный» на проспекте Победы обнаружили 17 флаконов парфюмерии под товарным знаком «Chanel». Но сопроводительных документов на товар и договоров с правообладателем у продавца не оказалось.В присутствии понятых парфюмерия была изъята. Теперь по решению суда её уничтожат.