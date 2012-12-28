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Общество
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25 минут назад
Предприниматель заплатит 50 000 рублей за палёный «Chanel»
Липчанин оштрафован за торговлю контрафактными духами.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом в магазине «Универмаг Семейный» на проспекте Победы обнаружили 17 флаконов парфюмерии под товарным знаком «Chanel». Но сопроводительных документов на товар и договоров с правообладателем у продавца не оказалось.
В присутствии понятых парфюмерия была изъята. Теперь по решению суда её уничтожат.
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