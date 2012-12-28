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Сегодня в Липецке: День прав человека и … животных, работодатели зовут уволенных липчан обратно
Две липчанки пытались заработать на инвестиционной площадке и лишились по 300 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 09:52
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42-летний водитель разбился на подъезде к Липецку и умер в больнице
9 ноября на дорогах области один человек погиб и три — пострадали.
Этим же утром на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Фольксваген Туарег» под управлением 53-летнего водителя и «Фольксваген Каравелла» с 57-летним мужчиной за рулем. Оба водителя госпитализированы.
В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков столкнулись «Хендай» с 39-летней женщиной за рулем и «Митсубиси» под управлением 48-летнего водителя. В аварии пострадала женщина-водитель, ее доставили в больницу.
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