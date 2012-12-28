42-летний водитель разбился на подъезде к Липецку и умер в больнице

9 ноября на дорогах области один человек погиб и три — пострадали.



Авария со смертельным исходом произошла вчера вечером в Липецком районе: около 19:00 на дороге «Подъезд к городу Липецку» 42-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в световую опору. Мужчину доставили в больницу, где он умер от полученных травм.Этим же утром на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Фольксваген Туарег» под управлением 53-летнего водителя и «Фольксваген Каравелла» с 57-летним мужчиной за рулем. Оба водителя госпитализированы.В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков столкнулись «Хендай» с 39-летней женщиной за рулем и «Митсубиси» под управлением 48-летнего водителя. В аварии пострадала женщина-водитель, ее доставили в больницу.