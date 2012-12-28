На грязинской трассе столкнулись два «Фольксвагена»

Водители автомобилей госпитализированы

Сегодня днем на 16-м километре трассы Липецк-Грязи столкнулись два автомобиля марки «Фольксваген»: легковушка и минивэн. Столкновение было настолько сильным, что у мнинивэна вырвало одно из колёс. Водители обоих автомобилей госпитализированы. В полиции рассказывают, что к столкновению привел выезд на встречную полосу.— По предварительным данным, 53-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения где столкнулся с минивэном «Фольксваген», за рулем которого находился 56-летний водитель. Обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.