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Происшествия
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20 минут назад
На грязинской трассе столкнулись два «Фольксвагена»
Водители автомобилей госпитализированы
— По предварительным данным, 53-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения где столкнулся с минивэном «Фольксваген», за рулем которого находился 56-летний водитель. Обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/wall-86534661_46162
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