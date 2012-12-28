Росаккредитация подтвердила высокую компетентность экологической лаборатории НЛМК

Экологическая лаборатория НЛМК подтвердила соответствие всем критериям Федеральной службы по аккредитации. Эксперты высоко оценили квалификацию работников, уровень оснащенности лаборатории, правильность и полноту выполнения измерений, соблюдение требований менеджмента качества.

Высокая компетентность позволяет предприятию обеспечить экологический контроль в соответствии с требованиями законодательства РФ, государственных и международных стандартов.Эколаборатория НЛМК также расширила область аккредитации на 10 дополнительных пунктов. В их числе анализы температуры и скорости газового потока, объема отходящих газов и пыли в промышленной эмиссии.Ежегодно экологическая лаборатория НЛМК делает более 50 000 измерений в пробах воздуха, воды и почвы на территории комбината и в границах санитарно-защитной зоны НЛМК. Полученные данные направляются в природоохранные органы и размещаются на официальном сайте компании. На основе результатов измерений р