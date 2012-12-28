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Бразильский «коммунист» Шимбинья отработал голы на липчанах
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Спорт
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45 минут назад

Бразильский «коммунист» Шимбинья отработал голы на липчанах

В первой игре с КПРФ шансов у нашей команды не было.

В стартовой игре второго круга Суперлиги мини-футбольный клуб из Липецка уступил дома двукратному чемпиону России столичному КПРФ – 0:4.

Идущие на 3-м месте в текущем чемпионате «коммунисты» пожаловали в Липецк без нескольких ведущих игроков: вице-чемпион мира-2026 Сергей Абрамович и Арсен Багиров травмированы, Янар Асадов (33 матча за сборную России) пропускал игру из-за дисквалификации.

Остался в запасе 32-летний воспитанник липецкого футбола, который выступает за «серпасто-молоткастых» через раз – из 23 игр сезона он принял участие в 10-ти. Место «в рамке» занял Дмитрий Путилов.

Липчане рассчитывали, минимум, на упорную борьбу, как в сентябрьских матчах 1-го круга, когда нашей команде удалось даже отобрать одно очко у москвичей – 2:2, 1:2. В таких матчах главное забить первыми и реже ошибаться в обороне. Ни первого, ни второго у Липецка не получилось: уже на 3-й минуте Илья Андреев зачем-то пошёл в подкат в своей штрафной площадке и буквально срезал Артёма Ниязова – пенальти.

Отражать удар с 6 метров вместо Родиона Залалетдинова специально вышел Александр Бойцов, который угадал направление полёта мяча, но ничего не смог поделать: слишком мощно бразилец Шимбинья пробил в левую «девятку».

Вскоре ошибся Залалетдинов: на 11-й минуте он полетел вперёд на перехват мяча, и Денис Бурков красиво перебросил мяч через голкипера – 2:0.

Липчане же свои моменты не реализовали, ближе к концу матча – на 34-й минуте отличился ещё один бразильский «легионер» гостей Баталья. А на последней минуте, когда Липецк выпустил вратаря-гонялу и пошёл вперёд впятером, 34-летний Шимбинья со своей половины поля низом поразил пустые ворота липчан. Для латиноамериканца это уже 17-й гол в чемпионате, что является 3-м результатом в лиге. Больше забили только Филипе Парадински из «Ухты» - 24 и Руслан Кудзиев из «Норильского Никеля» - 23.

Напомним, что лучшим бомбардиром липчан является ивуариец Янник – 10 мячей (в лиге он делит с снайперами места с 23 по 30-е), который против КПРФ не проявил себя ничем.

- Уровень мастерства соперника был выше, они играли на скорости точнее, быстрее, признал после игры главный тренер липчан Темур Алекберов. - Малейшие какие-то наши шероховатости использовали, очень быстро двигали мяч. На этой скорости у нас мяч не держался. Наверное, ноль на табло объясним. Здесь очень важно индивидуальное мастерство.

Липецк по прежнему занимает 9-е место в таблице, отставание от заветной «восьмёрки» - 10 очков.

Сегодня в СК «Атлант» под Липецком состоится повторный матч липчан и КПРФ.

Фото МФК КПРФ
Мини-футбол
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