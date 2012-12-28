Наглый покупатель стащил телефон у продавца

Кражу зафиксировала камера наблюдения магазина «Красное и Белое». Телефон у подозреваемого уже изъят.



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Оперативники отдела полиции №8 раскрыли кражу сотового телефона у 21-летнего продавца магазина «Красное и Белое». Задержан 44-летний житель Липецка.Кражу, которая была совершена 4 ноября, сняла камера наблюдения магазина. На записи видно, что смартфон, практически на глазах владельца, стащил расплачивавшийся за сигареты покупатель.Как выяснили полицейские, мужчина сбросил настройки телефона до заводских, вставил свою сим-карту и начал им пользоваться. Похищенный телефон у него изъят.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.