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Происшествия
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сегодня, 15:35
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Наглый покупатель стащил телефон у продавца
Кражу зафиксировала камера наблюдения магазина «Красное и Белое». Телефон у подозреваемого уже изъят.
Кражу, которая была совершена 4 ноября, сняла камера наблюдения магазина. На записи видно, что смартфон, практически на глазах владельца, стащил расплачивавшийся за сигареты покупатель.
Как выяснили полицейские, мужчина сбросил настройки телефона до заводских, вставил свою сим-карту и начал им пользоваться. Похищенный телефон у него изъят.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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