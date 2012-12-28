Клиент юридической фирмы отсудил у неё 112 500 рублей

Это втрое больше стоимости услуги по договору, которая составляла 35 000 рублей.

Ещё один потребитель отстоял свои права в суде. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, липчанин обратился к предпринимателю для оказания юридической помощи по исчислению трудового стажа и начислению пенсии. По первому договору с фирмой был проведен правовой анализ и сделаны запросы в разные инстанции.Позже между потребителем и предпринимателем был заключен второй договор на подготовку иска и представление интересов потребителя в суде. Стоимость услуг по этому договору составила 35 000 рублей. Однако на протяжении длительного времени никаких действий юридической фирмой не предпринималось, поэтому потребитель решил отказаться от ее услуг и потребовал вернуть деньги. Но деньги ему не вернули, и мужчина пошёл в суд.По решению суда предприниматель теперь должен выплатить 112 500 рублей: это уплаченные по договору 35 000 рублей, неустойка в 35 000 рублей за нарушение срока оказания услуг, 5 000 рублей компенсации морального вреда и 37 500 рублей штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.