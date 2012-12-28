Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда
Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам
Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
Общество
535
сегодня, 13:59
2
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 112 500 рублей
Это втрое больше стоимости услуги по договору, которая составляла 35 000 рублей.
Позже между потребителем и предпринимателем был заключен второй договор на подготовку иска и представление интересов потребителя в суде. Стоимость услуг по этому договору составила 35 000 рублей. Однако на протяжении длительного времени никаких действий юридической фирмой не предпринималось, поэтому потребитель решил отказаться от ее услуг и потребовал вернуть деньги. Но деньги ему не вернули, и мужчина пошёл в суд.
По решению суда предприниматель теперь должен выплатить 112 500 рублей: это уплаченные по договору 35 000 рублей, неустойка в 35 000 рублей за нарушение срока оказания услуг, 5 000 рублей компенсации морального вреда и 37 500 рублей штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.
1
0
0
6
2
Комментарии (2)