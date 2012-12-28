Роман Ченцов: «Мы ограничены по бюджету, но на ремонт памятников к 80-летию Победы средства найдем»

Глава Липецка проинспектировал ремонт мемориального комплекса на площади Героев.

30 октября ООО «Дкарт», специализирующееся на резке, обработке и отделке камня, приступило к ремонту отсека мемориального комплекса на площади Героев. В этом отсеке находятся 18 братских могил с обелисками и плиты с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. К 15 декабря компании необходимо демонтировать старые гранитные и мраморные плиты с именами, отремонтировать основание под монтаж на анкерные болты нового камня, на которые эти имена должны будут вернуться. Кроме того, подрядчик должен демонтировать старое покрытие пешеходной зоны у стены памяти и создать новое.Так как времени на исполнение контракта немного, а работы должны проводиться в знаковом для липчан месте, незадолго до их начала с руководителем подрядной организации встретился глава города Роман Ченцов, оставшийся довольным состоявшимся диалогом. А сегодня, за 10 дней до окончания работ Роман Ченцов приехал на площадь Героев, чтобы лично убедиться, что все идет по плану.Однако он увидел лишь окончившиеся подготовительные работы: ни одной новой гранитной плиты на стенах мемориала еще не было. Руководитель заказчика, Виталий Лесных, попытался успокоить мэра. Он сообщил, что подрядчик выполнил все работы, и вот-вот начнет монтировать гранит на специальную подвесную систему: первую его партию сегодня привезут из Москвы.— Работы задержал неожиданный форс-мажор: на одной из стен мемориала после сбитой старой штукатурки обнажилась часть стены, выполненная не из силикатного кирпича, а из красного керамического, который был не в очень хорошем состоянии. Подрядчик пригласил экспертов. Они проверили этот кирпич на прочность. Оказалось, что в керамическом кирпиче анкер держит тонну нагрузки, в силикатном — две. Этого более чем достаточно, чтобы держать на весу стену из гранитных плит, — сказал Виталий Лесных.В свою очередь, куратор работ, заместитель гендиректора компании «Дкарт» Дмитрий Дубровский сообщил, что все предварительные работы сделаны. Самое главное, что при положительных температурах уложен бетон в основание стен мемориала. И сейчас никакой мороз не помешает крепить гранитные плиты на навесную систему из нержавеющей стали и алюминия.Роман Ченцов одобрительно отозвался о том, что при исполнении работ отказались от ранее обычного крепления камня на клеевые растворы. Навесная система делает монтаж гранита ремонтопригодной. При необходимости ее легко разобрать.— Мы отказались от гравировки имен погибших в пользу фрезерования. Это делается на нашем предприятии в Москве, где станки с ЧПУ выбирают камень на несколько миллиметров, после чего в выемки заливается черная краска. Это очень кропотливый длительный процесс. На одну плитку с именами уходит 4,5 часа и еще полтора — на нанесение краски. За смену нашем оборудовании можно сделать пять плит максимум. А таких плит тут будет 460. Чтобы не потерять ни одного имени, мы перефотографировали все старые надписи, — сказал мэру представитель подрядчика.Новый гранит будет отличаться по цвету от старого. Прежний, красноватый, был из Капустинского месторождения на Украине. Его заменят два вида отечественного гранита. Плитки с именами, из серого гранита с зеленоватым отливом, будут из Мансуровского месторождения на границе Башкирии и Челябинской области. Серый темный гранит, без имен, из Сибири.— Как только большую часть таких плит привезут в Липецк, их быстро, за пару дней смонтируют. И тут же уложат новую брусчатку, — пообещал мэру Дмитрий Дубровский.Роман Ченцов спросил, успеет ли подрядчик завершить все работы к 15 декабря. В ответ услышал, что тот будет стараться.— Если вы уйдете в просрочку на несколько дней, это не страшно. Но 31 декабря я объект не приму, честно вам говорю, — сказал мэр.И тут же обратился к главному смотрителю Виталию Лесных с поручением осмотреть все памятники, посвященные военному времени, чтобы определиться со сметой на их ремонт, и максимально успеть подготовится к 9 мая.— Следующий год — год святой. Мы жестко ограничены по бюджету, но на приведение в порядок памятников к 80-летию Победы средства найдем, — сказал глава Липецка.