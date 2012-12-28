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33 минуты назад
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Статистика: в Липецкой области за неделю вновь подорожали мясо, рыба и молочные продукты

За минувшую неделю в Липецкой области вновь заметно подорожали молочные продукты, выросли цены на все виды наблюдаемого мяса, заметнее всего — сразу на 4,74% —на охлажденные и мороженые куры.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 26 ноября по 2 декабря) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне. 

На прошлой неделе вновь дорожали молочные продукты. Заметнее всего выросли цены на сливочное масло (+2,05%), пастеризованное молоко (+1,97%), творог (+1,91%). Менее одного процента прибавили в цене сметана и сыр. Плодоовощная продукция также росла в цене, лидерами стали помидоры (+13,25%) и огурцы (+12,42%). На 5,72% стала дороже капуста, на 3% — морковь, лук прибавил в цене 2,12%, а картофель 1,2%. Продолжили расти цены на мясо, заметнее всего — на кур (+4,74%). Мороженая рыба стала дороже на 4,2%, сахар —  на 1,24%. Менее одного процента подорожали говядина, свинина, баранина, яйца, мука, ржаной и пшеничный хлеб, яблоки. 

В перечень подешевевших продуктов попали по итогам прошлой недели подсолнечное масло, рис, чай, свекла — снижение составило от 0,16% до 2,73%. Не изменились цены на маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, соль, пшено, гречку, макаронные изделия. 

Из непродовольственных товаров подорожали женские эластичные колготки, хозяйственное мыло, сухие корма для животных. Стали дешевле туалетное мыло, шампунь, зубная паста (от 0,12 до 0,56%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, мужские и детские футболки, мужские носки, кроссовки для детей и взрослых, стиральный порошок, сигареты с фильтром, спички, туалетную бумагу. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Петрович
6 минут назад
Это всé мелочи. Главное, чтобы не дорожали яйцы курей
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Ирина
26 минут назад
Щас к новому году цены будут просто космических.
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