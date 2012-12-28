Двух липчанок обманули при покупке ёлок в интернете

Одна заплатила за искусственную ёлку 14 380 рублей, другая — аж 47 680 рублей.

4 декабря в Липецке в полицию поступили сразу два аналогичных заявления о мошенничестве. 24-летняя и 22-летняя девушки хотели купить через социальную сеть искусственные ёлки к Новому году. Одна заплатила за дерево 14 380 рублей, другая — аж 47 680 рублей. Но продавцы оказались мошенниками.27-летняя липчанка целый месяц — со 2 ноября по 2 декабря пыталась заработать на сайте на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, молодая женщина перевела через приложение на различные счета чуть больше двух миллионов рублей. 4 декабря она пришла в полицию.А 64-летнего липчанина обманули от лица «сотрудника ФСБ». Он убедил мужчину, что ему нужно срочно принимать меры по предотвращению списания денег со счёта. И тот предпринял: на указанный мошенником счёт липчанин внёс через банкомат 205 тысяч рублей.