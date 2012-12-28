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Происшествия
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сегодня, 11:40
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Двух липчанок обманули при покупке ёлок в интернете
Одна заплатила за искусственную ёлку 14 380 рублей, другая — аж 47 680 рублей.
27-летняя липчанка целый месяц — со 2 ноября по 2 декабря пыталась заработать на сайте на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, молодая женщина перевела через приложение на различные счета чуть больше двух миллионов рублей. 4 декабря она пришла в полицию.
А 64-летнего липчанина обманули от лица «сотрудника ФСБ». Он убедил мужчину, что ему нужно срочно принимать меры по предотвращению списания денег со счёта. И тот предпринял: на указанный мошенником счёт липчанин внёс через банкомат 205 тысяч рублей.
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