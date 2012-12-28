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сегодня, 11:40
7

Двух липчанок обманули при покупке ёлок в интернете

Одна заплатила за искусственную ёлку 14 380 рублей, другая — аж 47 680 рублей.

4 декабря в Липецке в полицию поступили сразу два аналогичных заявления о мошенничестве. 24-летняя и 22-летняя девушки хотели купить через социальную сеть искусственные ёлки к Новому году. Одна заплатила за дерево 14 380 рублей, другая — аж 47 680 рублей. Но продавцы оказались мошенниками.

27-летняя липчанка целый месяц — со 2 ноября по 2 декабря пыталась заработать на сайте на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, молодая женщина перевела через приложение на различные счета чуть больше двух миллионов рублей. 4 декабря она пришла в полицию.

А 64-летнего липчанина обманули от лица «сотрудника ФСБ». Он убедил мужчину, что ему нужно срочно принимать меры по предотвращению списания денег со счёта. И тот предпринял: на указанный мошенником счёт липчанин внёс через банкомат 205 тысяч рублей.
мошенничество
Новый год
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Лтз
36 минут назад
Без лоха и жизнь плоха
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По - старинке надо
56 минут назад
Вот что значит лень сходить в магазин
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Лиза
сегодня, 12:07
И теперь они "весело-весело" встретят Новый год...
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Клиент
сегодня, 12:06
А t-2 в наглую подымает тарифы и не кто им не указ.
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Ромео
сегодня, 11:59
А где отдел К чем они занимаются, штаны да юбки протирают??? Киберполиция в танчики играют на работе походу)))???
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Гость
сегодня, 11:59
"через социальную сеть искусственные ёлки " Магазин? Не не слышали.....мы поколение Тик Тока)))
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Внушаемый
сегодня, 11:53
Дарите девочкам машинки ,а не только куклы ! Жизнь меняется! С детства надо приобщать к технике
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