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Происшествия
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53 минуты назад
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47-летний ельчанин перевел мошенникам 310 тысяч рублей по совету «сотрудника Росфинмониторинга»
А 49-летняя липчанка после звонка «оператора сотовой связи» лишилась 44 тысяч рублей.
3 декабря в полицию также обратилась 49-летняя липчанка, которой 2 декабря позвонили от лица «оператора сотовой связи». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом продления срока действия сим-карты женщину убедили установить программу удалённого доступа и произвести демонстрацию экрана телефона. В результате с банковской карты были списаны 44 тысячи рублей.
19-летняя липчанка нашла на сайте объявление о работе. Ей предложили в ложиться в инвестиции и девушка перевела мошеннику через приложение 96 тысяч рублей.
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