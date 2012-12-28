А 49-летняя липчанка после звонка «оператора сотовой связи» лишилась 44 тысяч рублей.

За минувшие сутки мошенники обманули троих жителей Липецкой области. 47-летний ельчанин перевел мошенникам 310 тысяч рублей по совету «сотрудника Росфинмониторинга», который позвонил мужчине через мессенджер и сообщил о необходимости пресечения мошеннических действий. В результате ельчанин перевёл свои деньги на различные указанные ему счета.3 декабря в полицию также обратилась 49-летняя липчанка, которой 2 декабря позвонили от лица «оператора сотовой связи». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом продления срока действия сим-карты женщину убедили установить программу удалённого доступа и произвести демонстрацию экрана телефона. В результате с банковской карты были списаны 44 тысячи рублей.19-летняя липчанка нашла на сайте объявление о работе. Ей предложили в ложиться в инвестиции и девушка перевела мошеннику через приложение 96 тысяч рублей.