В Липецке в столб у дороги врезалась «Лада-Самара» с ивановскими номерами

Ее водитель попал в больницу с сотрясением мозга.

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Сегодня утром в Липецке на Поперечном проезде у Лебедянского моста в световую опору врезалась «восьмерка» с номерами Ивановской области. С места ДТП бригада скорой доставила в БСМП водителя автомобиля, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.В соцсетях рассказывают, что водитель уходил от полицейской погони. На месте аварии GOROD48 действительно застал экипаж ДПС. В полиции нам сообщили, что автоинспекторы прибыли на место аварии для оформления ДТП.