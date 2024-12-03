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Происшествия
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7 минут назад
В Липецке в столб у дороги врезалась «Лада-Самара» с ивановскими номерами
Ее водитель попал в больницу с сотрясением мозга.
В соцсетях рассказывают, что водитель уходил от полицейской погони. На месте аварии GOROD48 действительно застал экипаж ДПС. В полиции нам сообщили, что автоинспекторы прибыли на место аварии для оформления ДТП.
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