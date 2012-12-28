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Происшествия
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34 минуты назад
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В Задонском районе задержан браконьер
В багажнике машины задержанного нашли мертвого зайца
— В поле сотрудниками полиции была остановлена машина, за рулем которой находился 45-летний местный житель. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в ходе осмотра автомобиля в багажнике обнаружена тушка зайца, а в салоне машины - охотничье ружье и патроны к нему. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время 45-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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