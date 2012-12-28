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296
34 минуты назад
5

В Задонском районе задержан браконьер

В багажнике машины задержанного нашли мертвого зайца

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, к наряду ДПС ОМВД России по Задонскому району, несшему службу в районе селе Бутырки, обратился инспектор охотнадзора и сообщил о подозрительном автомобиле.

— В поле сотрудниками полиции была остановлена машина, за рулем которой находился 45-летний местный житель. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в ходе осмотра автомобиля в багажнике обнаружена тушка зайца, а в салоне машины - охотничье ружье и патроны к нему. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время 45-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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браконьерство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ну,
5 минут назад
Два года за зайца? Конечно,, жаль зайца, но не 2 года. Отберите у него ружье насовсем, и в лес ходить запретите на 2 года
Ответить
Эх
12 минут назад
Зайчика очень жалко. Не люблю охотников.
Ответить
Их
26 минут назад
Очень много их. У нас весь сад сгрызли. Вчера ездили закрывать спанбондом деревья, так уже молодые опять надгрызли.
Ответить
А если
3 минуты назад
Положить им веток тех же вокруг деревьев
Ответить
Увы и ах
8 минут назад
раскрыли преступление по горячим следам и срок хороший
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