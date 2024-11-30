Ночью напротив ЦУМА произошло ДТП с пострадавшими

Один водитель не пропустил другого, в результате – месиво.

Подробности аварии пока выясняются. По предварительной информации, причиной стало несоблюдение очерёдности проезда.











Авария случилась в тёмное время суток. По словам очевидцев, столкнулись «Киа» и «Фольксваген». Один из автомобилей после столкновения отлетел в столб и получил ещё большие повреждения.Как минимум, один человек из «Киа» был госпитализирован с помощью «скорой».