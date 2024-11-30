Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Происшествия
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сегодня, 10:13
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Ночью напротив ЦУМА произошло ДТП с пострадавшими
Один водитель не пропустил другого, в результате – месиво.
Как минимум, один человек из «Киа» был госпитализирован с помощью «скорой».
Подробности аварии пока выясняются. По предварительной информации, причиной стало несоблюдение очерёдности проезда.
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