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1785
сегодня, 10:13
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Ночью напротив ЦУМА произошло ДТП с пострадавшими

Один водитель не пропустил другого, в результате – месиво.

Авария случилась в тёмное время суток. По словам очевидцев, столкнулись «Киа» и «Фольксваген». Один из автомобилей после столкновения отлетел в столб и получил ещё большие повреждения.

Как минимум, один человек из «Киа» был госпитализирован с помощью «скорой».

Подробности аварии пока выясняются. По предварительной информации, причиной стало несоблюдение очерёдности проезда.

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ДТП
авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
гость
сегодня, 11:32
А я один вижу на фото Ниссан Жук и * , а не Киа и Фольксваген?
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Ромео
сегодня, 10:48
Судя по машине жук видно бабенция за рулям была))) это всё объясняет, не устану повторять , год женщинам нужно учится на вождение как в шараге...
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Ёрик
сегодня, 10:26
Таким ездунам лучше ходить пешком для безопасности других
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