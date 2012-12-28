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Происшествия
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сегодня, 20:09
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Вечером на Минской возник затор: столкнулись «Киа» и «Ссан Йонг»
Авария обошлась без пострадавших.
«В 16:30 на улице Минской 43-летняя женщина за рулём «Киа Пиканто» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю «Ссанг Йонг Актион», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Авария обошлась без пострадавших.
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