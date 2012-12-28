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Происшествия
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сегодня, 18:03
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В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины
Водитель не справилась с управлением.
За рулем автомобиля «ВАЗ-21099» была 75-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь.
– По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, допустила съезд с дороги вправо, после чего автомобиль перевернулся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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