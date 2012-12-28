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2062
сегодня, 18:03
18

В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины

Водитель не справилась с управлением.

Сегодня вечером в Усманском районе на 7-м километре дороги Усмань-Поддубровка-Воробьёвка вблизи села Медовка перевернулась «девяносто девятая».

За рулем автомобиля «ВАЗ-21099» была 75-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь.

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– По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, допустила съезд с дороги вправо, после чего автомобиль перевернулся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
ДТП
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Гора
сегодня, 22:47
Глупость не пишите, есть два критерия по которым гражданин может управлять автомобилем : это наличие водительского удостоверения и медицинской справки, и плевать сколько ему лет и какого он пола, создавайте условия чтоб граждане могли безопасно ездить по дорогам, выявляйте нарушителей, в Швеции и Германии происшествий на два порядка ниже, а ездят 80 летние бабули и дедули
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старый
сегодня, 20:15
На соседней ветке новость,столкнулись 41 летний и 25 летняя... Им то мед.комиссию сколько раз в год проходить?
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Автохам
сегодня, 20:13
Про средство повышенной опасности уже было?
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Как-то так
сегодня, 20:04
Водителей автобусов полно за70, смены по 16+ часов, а вы про возраст, просто голову нужно включать иногда
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Цензор
сегодня, 20:01
Вы сперва сделайте транспорт Медовка -врач, Медовка -аптека, Медовка - супермаркет, каждые 30 минут, а потом права отбирайте. Как будто в деревнях никто не жил... Трассу до "Медовки" условной осветите, создайте условия для безопасного движения. Жива и слава Богу.
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На
сегодня, 19:37
пенсию в 60 ,а водить автомобиль до самой смерти ,как то не логично ! Автомобиль ,это транспорт повышенной опасности и пенсионеры должны проходит тщательную медкомиссию ! Тогда многие пенсионеры отсеются ! И пусть ходят пешком со шведскими палочками !
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Самогон
сегодня, 18:56
Там, на земле, селяне и слыхать не слыхивали о ПДД и ВУ....
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да уж
сегодня, 18:44
Почитайте сегодняшнюю сводку ДТП,одна молодеж.
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Роман
сегодня, 18:29
Права изымать у мужчин после 65, а у женщин после 50 лет. После 50 лет ежегодно медкомиссию по полной программе. Аварий уменьшится на 99 процентов.
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Ага
сегодня, 21:52
Люди в возрасте ездят гораздо аккуратнее, это молодёжь несется, как будто им соли на хвост насыпали
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Блюма
сегодня, 22:35
Люди в возрасте ездят гораздо аккуратнее, это молодёжь несется, как будто им соли на хвост насыпали Оно и видно. Перевернула машину. Это конечно аккуратно ехала.
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дед
сегодня, 18:17
А что делать с теми,кому от 20 до 40 лет,бьются каждый день.
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Алкан лтз
сегодня, 18:33
Каждые 10 лет передавать на права! Не покупать а передавать!!!!
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Алкан лтз
сегодня, 18:31
Им простительно!
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