В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины

Водитель не справилась с управлением.

Сегодня вечером в Усманском районе на 7-м километре дороги Усмань-Поддубровка-Воробьёвка вблизи села Медовка перевернулась «девяносто девятая».За рулем автомобиля «ВАЗ-21099» была 75-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь.– По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, допустила съезд с дороги вправо, после чего автомобиль перевернулся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.