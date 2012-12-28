Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Происшествия
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сегодня, 14:35
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64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники
Женщина лишилась 307 тысяч рублей.
43-летний липчанин лишился 9 тысяч рублей — он хотел купить радиоустановку.
49-летний мужчина поговорил с «сотрудником Центробанка» и под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита и перевода денег на «безопасный счёт» отправил мошенникам тремя платежами через банкомат 777 000 рублей.
66-летнего мужчину обманули на 43 363 рубля при покупке снегоуборочной машины.
В Лебедяни 49-летняя женщина хотела купить диван через группу в мессенджере, перешла по ссылке и перевела мошенникам 17 550 рублей.
В Хлевном 18-летний парень хотел купить одежду через мессенджер и перевёл продавцу-мошеннику 8 000 рублей.
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