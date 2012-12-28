64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники

Женщина лишилась 307 тысяч рублей.

27 ноября в Липецке в полицию обратилась 64-летняя женщина, которой 26 ноября через мессенджер позвонил мошенник, представившийся сотрудником поликлиники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по его совету липчанка установила вредоносное приложение и с её кредитной карты были списаны 307 000 рублей.43-летний липчанин лишился 9 тысяч рублей — он хотел купить радиоустановку.49-летний мужчина поговорил с «сотрудником Центробанка» и под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита и перевода денег на «безопасный счёт» отправил мошенникам тремя платежами через банкомат 777 000 рублей.66-летнего мужчину обманули на 43 363 рубля при покупке снегоуборочной машины.В Лебедяни 49-летняя женщина хотела купить диван через группу в мессенджере, перешла по ссылке и перевела мошенникам 17 550 рублей.В Хлевном 18-летний парень хотел купить одежду через мессенджер и перевёл продавцу-мошеннику 8 000 рублей.