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сегодня, 14:35
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64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники

Женщина лишилась 307 тысяч рублей.

27 ноября в Липецке в полицию обратилась 64-летняя женщина, которой 26 ноября через мессенджер позвонил мошенник, представившийся сотрудником поликлиники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по его совету липчанка установила вредоносное приложение и с её кредитной карты были списаны 307 000 рублей.

43-летний липчанин лишился 9 тысяч рублей — он хотел купить радиоустановку.

49-летний мужчина поговорил с «сотрудником Центробанка» и под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита и перевода денег на «безопасный счёт» отправил мошенникам тремя платежами через банкомат 777 000 рублей.

66-летнего мужчину обманули на 43 363 рубля при покупке снегоуборочной машины.

В Лебедяни 49-летняя женщина хотела купить диван через группу в мессенджере, перешла по ссылке и перевела мошенникам 17 550 рублей.

В Хлевном 18-летний парень хотел купить одежду через мессенджер и перевёл продавцу-мошеннику 8 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
38 минут назад
Одно только слово "мессенджер", и уже насторожится надо. Нормальные сотрудники с телефона наберут. а по поводу покупок, ну реально уже абсурд, что у Вас с мозгами народ??? Куча маркетов есть, где хотя бы концы найти можно, но нет же, с упертостью баранов летим на те же грабли. Реально, вот совсем не жаль таких
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Нина Степановна
40 минут назад
Опять мошенники! Когда же их всех переловят?!
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Они
10 минут назад
Сидят на верху,кто же их ловить то будет.
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Внушаемый
43 минуты назад
Если это есть-значит это кому то надо ! Или власть бессильна !
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