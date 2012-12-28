Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В дом 38-летней женщины ворвался мужчина с ножом
Происшествия
Переполох на остановке «Улица Арктическая» наделал пакет с одеждой и постельным бельём
Общество
Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Общество
Мужчина и девушка попали под автомобили за вчерашний день
Происшествия
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
В Липецке на дистанционное обучение переведены четыре класса в двух школах
Здоровье
Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?
Общество
Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Общество
Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке
Общество
В Липецкой области слабый снег, туман и до +1
Погода в Липецке
Читать все
Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке
Общество
53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия
Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Общество
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?
Общество
В Лев-Толстовском районе снова ищут главу
Политика
В основе новогоднего оформления города будут стеклянные шары с липами
Общество
В Брянске начался суд над обвиняемым в убийстве милиционера жителем Липецка
Происшествия
В трех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снова потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Политика
1112
сегодня, 14:49
12

В Лев-Толстовском районе снова ищут главу

Первая попытка провалилась.

Сегодня сессия Лев-Толстовского районного Совета назначила новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы района.

Желающие занять этот пост могут подавать документы в комиссию по выборам главы с 6 по 27 декабря. Если не будет никаких неожиданностей, то главу района депутаты смогут выбрать в начале 2025 года.

Напомним, у действующего главы района Эдуарда Брагина истек срок полномочий. Райсовет уже назначал комиссию по выборам, но она завершила работу ничем.

В конкурсе участвовали четверо: глава района Эдуард Брагин, глава райцентра Константин Шабанов, делопроизводитель отдела молодежной политики, культуры и спорта райадминистрации, а также председатель местного общества ветеранов Александр Морковин и водитель ОАО «РЖД» Дмитрий Макеев. Комиссия забраковала программы по развитию района трех кандидатов, а четвертый претендент, Дмитрий Макеев, даже не пришел на заключительное заседание комиссии.
выборы
Лев-Толстой
0
0
2
0
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шутник
сегодня, 16:30
Аунас только вгрязях выносить на носилках или ..........
Ответить
Колян
30 минут назад
Только после тебя.
Ответить
'Бомж
сегодня, 15:54
Всех кондидатов, распугали.
Ответить
Безработный
сегодня, 15:16
а почему не пишут какая получка будет у главы ? Или комиссия хочет чтобы глава пахал за копейки ?
Ответить
Макс
сегодня, 16:22
какой глава живет на получку?!
Ответить
Ерузельский
сегодня, 15:11
а таёту колхозную дадут?
Ответить
Глеб Павлович
сегодня, 15:10
Лучшей кандидатуры, чем я, вам не найти. Так что берите меня!
Ответить
Дедушка
сегодня, 15:10
четвертый кандидат на работе был
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 15:07
На сайтах объявления о вакансии разместите, может кто и найдется главой поработать.
Ответить
Юрий
сегодня, 15:04
А чем Брагин вас не устраивает
Ответить
однозначно
сегодня, 15:03
водитель ОАО «РЖД» лучшая кандидатура на это место
Ответить
житель центра
сегодня, 14:58
Меня возьмите.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru