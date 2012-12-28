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Политика
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сегодня, 14:49
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В Лев-Толстовском районе снова ищут главу
Первая попытка провалилась.
Желающие занять этот пост могут подавать документы в комиссию по выборам главы с 6 по 27 декабря. Если не будет никаких неожиданностей, то главу района депутаты смогут выбрать в начале 2025 года.
Напомним, у действующего главы района Эдуарда Брагина истек срок полномочий. Райсовет уже назначал комиссию по выборам, но она завершила работу ничем.
В конкурсе участвовали четверо: глава района Эдуард Брагин, глава райцентра Константин Шабанов, делопроизводитель отдела молодежной политики, культуры и спорта райадминистрации, а также председатель местного общества ветеранов Александр Морковин и водитель ОАО «РЖД» Дмитрий Макеев. Комиссия забраковала программы по развитию района трех кандидатов, а четвертый претендент, Дмитрий Макеев, даже не пришел на заключительное заседание комиссии.
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