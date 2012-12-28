Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке

и желает потратить эту сумму к концу года.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило торги на контракт по сносу сухостойных и аварийных деревьев и вырезке поросли. Начальная цена контракта — 1 032 539 рублей. Эту сумму заказчик сэкономил на других подобных торгах в течение года.Окончание приема заявок от потенциальных подрядчиков — 2 декабря. А срок исполнения работ — 23 декабря. Так как на подписание контракта уходит до 10 дней с момента определения победителей торгов, то на все про все остается максимум две недели. Успеет ли подрядчик выполнить за такой короткий срок свои обязательства?Как выяснил GOROD48, успеет. Миллион рублей, для подобной работы не такая уж и большая сумма. Оплата работы зависит от кубатуры снесенного дерева. Обычно уборка одного взрослого дерева с вывозом порубочных остатков обходится в 10 тысяч рублей, дерева с обхватом ствола у корня до метра — в 30 тысяч. Так что выделенных средств не хватит на снос и ста деревьев из тех двух тысяч, которые необходимо спилить.В этот последний в этом году контракт на снос мертвых деревьев, по данным GOROD48, в первую очередь попадет сухостой у ремонтируемых в Липецке мостов.Кстати, УГС уже объявило торги на содержание зеленых насаждений в 2025 году. Начальная цена контракта — 149 922 260 рублей. Часть этих средств будущий подрядчик будет обязан потратить на снос и опиливание аварийных деревьев.