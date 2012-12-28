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Общество
2011
сегодня, 10:37
35

Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке

и желает потратить эту сумму к концу года.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило торги на контракт по сносу сухостойных и аварийных деревьев и вырезке поросли. Начальная цена контракта — 1 032 539 рублей. Эту сумму заказчик сэкономил на других подобных торгах в течение года.

Окончание приема заявок от потенциальных подрядчиков — 2 декабря. А срок исполнения работ — 23 декабря. Так как на подписание контракта уходит до 10 дней с момента определения победителей торгов, то на все про все остается максимум две недели. Успеет ли подрядчик выполнить за такой короткий срок свои обязательства?

Как выяснил GOROD48, успеет. Миллион рублей, для подобной работы не такая уж и большая сумма. Оплата работы зависит от кубатуры снесенного дерева. Обычно уборка одного взрослого дерева с вывозом порубочных остатков обходится в 10 тысяч рублей, дерева с обхватом ствола у корня до метра — в 30 тысяч. Так что выделенных средств не хватит на снос и ста деревьев из тех двух тысяч, которые необходимо спилить.

В этот последний в этом году контракт на снос мертвых деревьев, по данным GOROD48, в первую очередь попадет сухостой у ремонтируемых в Липецке мостов.

Кстати, УГС уже объявило торги на содержание зеленых насаждений в 2025 году. Начальная цена контракта — 149 922 260 рублей. Часть этих средств будущий подрядчик будет обязан потратить на снос и опиливание аварийных деревьев.
сухостой
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Комментарии (35)

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Как гость
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Сначала новые
Васёк
32 минуты назад
Для распила бабла по карманам это очень большой срок.
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Территорию
сегодня, 16:01
Возле Рошен когда будут убирать? Кто должен это делать? Или через Бастрыкина нужно искать? Сухая трава до небес, горы мусора!!! Там небольшая территория, можно за этим следить? Ни одной урны возле парковки
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житель 9 мкр-на
сегодня, 15:57
уже несколько раз заявки делали. одни отписки про какую-то оценочную комиссию. ждут пока на голову упадут сухие деревья. экономисты.
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житель 9 мкр-на
сегодня, 15:55
уже несколько раз заявки делали. одни отписки про какую-то оценочную комиссию. ждут пока на голову упадут сухие деревья. экономисты.
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Профессорам
сегодня, 15:09
Липецкие профессоры ботаники из управления главного смотрителя пилят деревья оставляя столбы по 3-5 метров. Зачем? Это дерево уже не будет расти, оно начнет гнить и болеть.
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Гость
сегодня, 15:04
Спилить спилили а пеньки кому оставили? Вот вам и экономия.
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громадянин
сегодня, 14:33
Когда уберут рекламу с остановок? Ничего не видно из-за неё. А они навариваются на дискомфорте пассажиров!
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+
сегодня, 13:41
Вовремя они снеслись...
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Баба баня
сегодня, 13:40
Около нашего дома по улице московская, 135 , спилили сухостой и вывезли ( более 30 деревьев).. А мы, жители вместо спиленных посадили сосны, липы, рябинки.. Я знаю, зелень будет,я знаю липам цвесть, когда такие жители в доме моем есть..
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Лена
сегодня, 13:39
Космонавтов 41/2,2 года заявка висит,больше десятка сухих деревьев...и ни ну-ну,зато какие-то экзотические деревья хотят высаживать в городе,сначала во дворах избавьтесь от сухостоя
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