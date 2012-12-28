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Общество
460
сегодня, 16:42
3

Липчанин отсудил за два шкафа 153 тысячи рублей

Сами шкафы стоили 37 тысяч.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск потребителя к ООО «МебельПро». По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё в сентябре 2020 года липчан заказал изготовление и монтаж мебельного гарнитура из двух шкафов. Мебель должны были сделать за 60 рабочих дней, но исполнитель до конца не исполнил свои обязательства.

В июне 2022 года мужчина направил в фирму претензию о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы и выплате неустойки за нарушение сроков. Но её проигнорировали и потребитель пошёл в суд.

В результате судом было вынесено решение о взыскании в пользу потребителя 153 937 рублей: это уплаченные за шкафы 37 050 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ 38 050 рублей, неустойка за отказ от добровольного исполнения требований потребителя 38 050 рублей, компенсация морального вреда в 10 000 рублей и штраф в 30 787 рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
права потребителей
Роспотребнадзор
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
мне
сегодня, 16:59
в роспотребнадзоре сказали: занимайтесь сами своими проблемами, вы,что инвалид чтоли? мы помогаем только инвалидам
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Житель города
сегодня, 16:57
Очень правильное решение суда. Нужно почаще наказывать таких руководителей фирм. И налогами облажить.
Ответить
Как то так
сегодня, 16:47
Молодец!!!
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