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Общество
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сегодня, 16:42
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Липчанин отсудил за два шкафа 153 тысячи рублей
Сами шкафы стоили 37 тысяч.
В июне 2022 года мужчина направил в фирму претензию о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы и выплате неустойки за нарушение сроков. Но её проигнорировали и потребитель пошёл в суд.
В результате судом было вынесено решение о взыскании в пользу потребителя 153 937 рублей: это уплаченные за шкафы 37 050 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ 38 050 рублей, неустойка за отказ от добровольного исполнения требований потребителя 38 050 рублей, компенсация морального вреда в 10 000 рублей и штраф в 30 787 рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
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