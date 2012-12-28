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Общество
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30 минут назад
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 22 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители полутора десятков улиц, предупредили в компании «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут по адресам: 15-й микрорайон, 2/2, улица Ново-Весовая, 22, улица Октябрьская, 52, также по заявкам потребителей.
22 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета обесточат дома №№ 6, 40 по улице Алмазной – перебои с электричеством составят не более трех часов в указанный промежуток времени для каждого отдельного домовладения.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет электричества в домах №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2-9 по улице Булавина, № 8 по улице Пожарского, №№ 1, 18 по улице Третьякова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, на улицах Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусской, Водной, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Литейной, Семенова Тян-Шанского, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Свободном, Теплом, Щепкина.
С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в переулке Космическом, № 1а по улице Гражданской, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 1 в переулке Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 26, 34 по улице Ивовой, № 30 по улице Лозовой, № 7 по улице Радужной, №№1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а в садоводчестве «Сокол-2», на улицах Белорусской, Брюллова, Баумана, Стасова, Черешневой, Ферросплавной, в переулке Дубинина, садоводчестве «Монтажник».
Ч 09:00 до 14:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат 30-й микрорайон, улицу Минскую, дома №№ 71, 71а, 75, 77, 77/1 по улице Стаханова, №№ 18, 20/2, 20/3, 20/4, 20а, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 26 по улице Свиридова.
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