Сегодня в Липецке: купить продукты дешевле, кто чаще страдает от самодурства начальства

Нас ждут ярмарка, советы по уходу за собой и концерты - реальные и виртуальные.

Днём в Липецке от +9 до +11 градусов, пройдут небольшие дожди.









Отключение воды





С 10:00 перекроют холодную воду:





- пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.









- Садоводчество «Ударник».









В 19:00 в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) на большом экране с помощью специальной аппаратуры покажут прямую трансляцию из столичного зала имени П. И. Чайковског концерта «И. С. Бах. «Страсти по Иоанну» (6+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт мероприятие «Звездная дорога человечества» (12+).













Почтовый блок 1962 года выпуска с автографами первых четырёх советских космонавтов

В 17:00 в Центре молодёжного чтения состоится ещё и концерт «Музыкальный Олимп» (12+).









Фото vk.com/club172816001

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится необычная лекция филолога Ларисы Михайловой (12+).









Красивый(ая), как Лев Толстой - давно известный "комплимент"

В 16:45 в актовом зале Липецкого государственного педагогического университета (ул. Ленина, 42) продолжится «Студенческая весна» (16+).









С 10:00 до 20:00 возле ТРЦ «Европа» (ул. Советская, 66) мэрия Липецка проводит продуктовую ярмарку (6+).









58% липчан в опросе SuperJob заявили, что время от времени получают от начальства бессмысленные задания и вынуждены их выполнять. По словам опрошенных, откровенная ерунда порой отнимает до трети рабочего времени. Чаще всего на откровенную чушь жалуются кладовщики, продавцы и офис-менеджеры.









- ул. Берзина, 2, 4, 6;- ул. Вермишева, 2, 3, 4;- ул. Гоголя, 1, 2, 2а;- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;- ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а;- ул. Северный Рудник, 27;- ул. Союзная, 15;- ул. У.Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;- пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 15, 21, 9, 11, 11а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Кузьминской и Северный Рудник.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. 40 лет Октября, 23;- ул. Ангарская, 31;- ул. Жактовская, 1а, 12, 1а, 25, 26а, 38;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Минская, 49а;- ул. Ново-Весовая;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д, 2, 11;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;- ул. Ударников;- ул. Юрия Смирнова;Жителям России уже советуют пользоваться бумажными картами, мы пока ещё даём ссылку на электронную, которая может предупредить о заторах в городе.В концерте принимают участие государственный академический камерный оркестр России, ансамбль «Questa Musica», хор мальчиков Хорового училища имени А. В. Свешникова, дирижёр Филипп Чижевский, контртенор Дмитрий Синьковский и многие другие музыканты.Вход свободный.Встреча с популяризатором космической темы, автором и ведущим проекта «Большое космическое путешествие» Александром Артемьевым. Обещает рассказать о полёте Юрия Гагарина в 1961 году, хотя вряд ли в препарированной за шесть десятилетий теме можно найти какие-то новые факты. И расскажет о космических перспективах.Творческая встреча с учащимися и коллективами отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10. Юные дарования исполнят классические произведения и обработки русских народных песен. А вы знали, что на русских инструментах можно сыграть всё, что угодно - от Моцарта до «Queen»?Тема - «Лев Толстой: Я помогу вам стать красивыми. Открытие русского гения как альтернатива пластической хирургии и фитнесу». Михайлова расскажет, что говорили классики о человеческом облике и уходе за ним. В ходу пойдут примеры Александра Пушкина, Федора Тютчева, и Оскара Уайльда. Послушаем практические советы мужчинам и женщинам для самосовершенствования.Второй день конкурсных испытаний, на котором студенты демонстрируют свои музыкальные и артистические таланты.Обещают большой ассортимент мясных и молочных продуктов питания, чай, мед, фрукты, овощи и сувенирную продукцию ручной работы.Вместе с тем немалое число людей считает, что их труд всегда имеет ценность. Возможно, они уникальные профессионалы, а может быть - просто не имеют критического мышления. Любопытно, что среди людей с высшим образованием таких 39%, а со средним - уже 48%. Убеждена в своей исключительности и молодёжь до 35 лет - 31% считает свои действия на работе всегда здравыми, среди тех, кому на 45 - таких уже 47%.Высоко полезность своего труда оценивают воспитатели 69%, врачи - 64%, бухгалтеры - 57%, продавцы - 54%, водители имедсёстры - по 51%.