сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: купить продукты дешевле, кто чаще страдает от самодурства начальства
Нас ждут ярмарка, советы по уходу за собой и концерты - реальные и виртуальные.
Днём в Липецке от +9 до +11 градусов, пройдут небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 перекроют холодную воду:
- ул. Вермишева, 2, 3, 4;
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а;
- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
- ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а;
- ул. Северный Рудник, 27;
- ул. Союзная, 15;
- ул. У.Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
- пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 15, 21, 9, 11, 11а;
- пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Кузьминской и Северный Рудник.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 40 лет Октября, 23;
- ул. Ангарская, 31;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 1а, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д, 2, 11;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ударников;
- ул. Юрия Смирнова;
- Садоводчество «Ударник».
Пробки
Жителям России уже советуют пользоваться бумажными картами, мы пока ещё даём ссылку на электронную, которая может предупредить о заторах в городе.
Виртуальный концерт
В 19:00 в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) на большом экране с помощью специальной аппаратуры покажут прямую трансляцию из столичного зала имени П. И. Чайковског концерта «И. С. Бах. «Страсти по Иоанну» (6+).
В концерте принимают участие государственный академический камерный оркестр России, ансамбль «Questa Musica», хор мальчиков Хорового училища имени А. В. Свешникова, дирижёр Филипп Чижевский, контртенор Дмитрий Синьковский и многие другие музыканты.
Вход свободный.
Ко Дню космонавтики
В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт мероприятие «Звездная дорога человечества» (12+).
Почтовый блок 1962 года выпуска с автографами первых четырёх советских космонавтов
Встреча с популяризатором космической темы, автором и ведущим проекта «Большое космическое путешествие» Александром Артемьевым. Обещает рассказать о полёте Юрия Гагарина в 1961 году, хотя вряд ли в препарированной за шесть десятилетий теме можно найти какие-то новые факты. И расскажет о космических перспективах.
Концерт
В 17:00 в Центре молодёжного чтения состоится ещё и концерт «Музыкальный Олимп» (12+).
Фото vk.com/club172816001
Творческая встреча с учащимися и коллективами отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10. Юные дарования исполнят классические произведения и обработки русских народных песен. А вы знали, что на русских инструментах можно сыграть всё, что угодно - от Моцарта до «Queen»?
Косметолог… Лев Толстой
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится необычная лекция филолога Ларисы Михайловой (12+).
Красивый(ая), как Лев Толстой - давно известный "комплимент"
Тема - «Лев Толстой: Я помогу вам стать красивыми. Открытие русского гения как альтернатива пластической хирургии и фитнесу». Михайлова расскажет, что говорили классики о человеческом облике и уходе за ним. В ходу пойдут примеры Александра Пушкина, Федора Тютчева, и Оскара Уайльда. Послушаем практические советы мужчинам и женщинам для самосовершенствования.
Студенческая весна
В 16:45 в актовом зале Липецкого государственного педагогического университета (ул. Ленина, 42) продолжится «Студенческая весна» (16+).
Второй день конкурсных испытаний, на котором студенты демонстрируют свои музыкальные и артистические таланты.
Ярмарка
С 10:00 до 20:00 возле ТРЦ «Европа» (ул. Советская, 66) мэрия Липецка проводит продуктовую ярмарку (6+).
Обещают большой ассортимент мясных и молочных продуктов питания, чай, мед, фрукты, овощи и сувенирную продукцию ручной работы.
Усталость от бессмысленных заданий
58% липчан в опросе SuperJob заявили, что время от времени получают от начальства бессмысленные задания и вынуждены их выполнять. По словам опрошенных, откровенная ерунда порой отнимает до трети рабочего времени. Чаще всего на откровенную чушь жалуются кладовщики, продавцы и офис-менеджеры.
Вместе с тем немалое число людей считает, что их труд всегда имеет ценность. Возможно, они уникальные профессионалы, а может быть - просто не имеют критического мышления. Любопытно, что среди людей с высшим образованием таких 39%, а со средним - уже 48%. Убеждена в своей исключительности и молодёжь до 35 лет - 31% считает свои действия на работе всегда здравыми, среди тех, кому на 45 - таких уже 47%.
Высоко полезность своего труда оценивают воспитатели 69%, врачи - 64%, бухгалтеры - 57%, продавцы - 54%, водители имедсёстры - по 51%.
Дорогие липчане! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
