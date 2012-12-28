Общество
1666
сегодня, 11:34
4

По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Грязях возбуждено уголовное дело по факту ДТП в районе ДЮСШ, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, днём 7 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 141/2 по улице Советской в Грязях 22-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 13-летнюю девочку, она госпитализирована.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Комментарии (4)

ТомСойер
15 минут назад
Ещё и сплошную пересёк, лишить прав на пожизненно
Грязи
сегодня, 13:08
Там рядом школа , тоже нет регулируемого пешехода! Уже сто раз люди просили поставить светофор , лежачий полицейский! Но НЕТ!!!! А гаишники только и ловят за тонировку , а не регулируют !
Леликов Сергей г. Липецк
16 минут назад
В Липецке проезд на запрещающий обыденное дело.....как стакан воды выпить. К слову: при мигающем зеленом,не снижают,а увеличивают скорость....а при увиличении последствия иные. Что то изменится????
кит
сегодня, 12:13
Интересно,через 100 лет также будут нерегуируемые переходы?Кнопку вызова поставить слабо ? Хотя денег нет фонтаны запустить
