Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон

Теперь её будут судить по обвинению в краже.

Прокуратура Правобережного района Липецка передала в суд уголовное дело таксистки, обвиняемой в краже мобильного телефона.— По версии следствия, подрабатывающая в такси женщина присвоила смартфон, забытый несовершеннолетней клиенткой во время исполнения заказа. Впоследствии женщина стала пользоваться этим телефоном, что и помогло его обнаружить, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Вину таксистка признала и вернула телефон.