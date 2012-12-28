Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Теперь её будут судить по обвинению в краже.
— По версии следствия, подрабатывающая в такси женщина присвоила смартфон, забытый несовершеннолетней клиенткой во время исполнения заказа. Впоследствии женщина стала пользоваться этим телефоном, что и помогло его обнаружить, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Вину таксистка признала и вернула телефон.
