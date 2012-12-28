За год плена вернулись 25 жителей Липецкой области

В 2025 году освобождено из плена 25 жителей Липецкой области. А всего с начала проведения СВО из плена вернулись 52 липчанина. Такие данные содержатся в отчете уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой о работе в 2025 году.В минувшем году уполномоченному поступило 2 791 обращение. Почти 80% из них (2 210 обращений) касались защиты прав участников СВО и членов их семей. Количество таких обращений по сравнению с предыдущим годом возросло на 945.Большинство обращений связано с установлением местонахождения военнослужащих, в том числе включения в списки на обмен военнопленными и возвращения из плена, по идентификации неопознанных лиц, поступивших в госпитали министерства обороны (1 922 обращения в 2025 году, что на 935 больше, чем в 2024 году).При этом сократилось количество обращений по поводу нарушения порядка выплаты денежного довольствия и боевых (111 обращений, на 22 меньше чем в 2024 году).Также сократилось количество жалоб на оказание некачественной медицинской помощи и возвращение недолеченных военнослужащих в войсковые части для участия в боевых действиях (62 обращения в 2025 году, на 7 меньше, чем в 2024-м).