В Липецкой области дождь с мокрым снегом и до +8

Ночные заморозки возвращаются.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижных фронтов Атлантического циклона, пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренные дожди и мокрый снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от — 2 до +3, днем – от +3 до +8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренные дождь и мокрый снег. Ночью на улице около 0 градусов, днем — от +4 до +6.День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 14 градусов мороза.