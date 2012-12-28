Дочь сбитой автобусом 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии

Дочь сбитой автобусом 306-го маршрута 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии. ДТП произошло 3 апреля в 15:05 на улице Плеханова (в районе Городища, напротив дома №10 по улице Кузнечной).Со слов женщины, ее мать переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, переключив вызывной светофор на зелёный свет. Но водитель автобуса не успел затормозить. Он пытался избежать аварии, посигналил женщине, но та испугалась, бросилась вперёд и угодила как раз под автобус.— По факту ДТП проводится административное расследование. Предварительно, установлена вина 48-летнего водителя автобуса «Мерседес», который нарушил требования сигнала светофора, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.63-летняя липчанка получила внутреннее кровотечение, разрыв селезёнки, переломы рёбер. Селезёнку врачам пришлось удалить.С 3 по 6 апреля пенсионерка находилась в реанимации областной клинической больницы, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Потом женщину перевели в отделение хирургии.Дочь пострадавшей ищет очевидцев ДТП — водителей, проезжавших в момент ДТП по улице Плеханова, и у которых могла сохраниться запись с видеорегистратора, или пешеходов. Запись или показания очевидцев могут иметь важное значение. Связаться с дочерью пострадавшей можно по телефону: 8 (960) 155-89-70 (Маргарита).