Проводы в армию закончились поножовщиной
Происшествия
Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится
Общество
Евгения Фрай: «Мы все здесь не для галочки собрались»
Общество
«Сработала сигнализация. Часть спиртного была разбита»: взломщика задержали на месте преступления
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Производственник обвиняется в смерти электромонтёра
Происшествия
Компания из Воронежской области взяла контракт в Липецке на дорожную разметку
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область ночные заморозки
Погода в Липецке
Гостья незаметно обчистила счета знакомых
Происшествия
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Происшествия
Читать все
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Дочь сбитой автобусом 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии

Женщина получила тяжёлые травмы — ей даже удалили селезёнку.

Дочь сбитой автобусом 306-го маршрута 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии. ДТП произошло 3 апреля в 15:05 на улице Плеханова (в районе Городища, напротив дома №10 по улице Кузнечной).

Со слов женщины, ее мать переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, переключив вызывной светофор на зелёный свет. Но водитель автобуса не успел затормозить. Он пытался избежать аварии, посигналил женщине, но та испугалась, бросилась вперёд и угодила как раз под автобус.

— По факту ДТП проводится административное расследование. Предварительно, установлена вина 48-летнего водителя автобуса «Мерседес», который нарушил требования сигнала светофора, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

63-летняя липчанка получила внутреннее кровотечение, разрыв селезёнки, переломы рёбер. Селезёнку врачам пришлось удалить.

С 3 по 6 апреля пенсионерка находилась в реанимации областной клинической больницы, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Потом женщину перевели в отделение хирургии.

Дочь пострадавшей ищет очевидцев ДТП —  водителей, проезжавших в момент ДТП по улице Плеханова, и у которых могла сохраниться запись с видеорегистратора, или пешеходов. Запись или показания очевидцев могут иметь важное значение. Связаться с дочерью пострадавшей можно по телефону: 8 (960) 155-89-70 (Маргарита).
Вика
8 минут назад
322 и 306 любят погонять утром оба битком но стараются лететь кто быстрее.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
