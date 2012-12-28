Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
сегодня, 11:50
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
В мастерской также производились боеприпасы.
«При обыске по месту жительства подпольного оружейника оперативники обнаружили несколько единиц оружия, комплектующие детали, готовые боеприпасы, взрывчатое вещество, а также специальное оборудование, использовавшееся для переделки», — сообщило сегодня региональное управление ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК России «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его составных частей, незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».
Фото пресс-службы УФСБ России по Липецкой области
