Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Липецкой области установили, что местный житель в подпольном мастерской переделывал сигнальные и охолощённые образцы оружия под стрельбу боевыми патронами, а также производил к ним боеприпасы.«При обыске по месту жительства подпольного оружейника оперативники обнаружили несколько единиц оружия, комплектующие детали, готовые боеприпасы, взрывчатое вещество, а также специальное оборудование, использовавшееся для переделки», — сообщило сегодня региональное управление ФСБ.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК России «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его составных частей, незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».