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333
32 минуты назад
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В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы

Её продавали по истечении сроков годности, с нарушением условий хранения и без документов.

За 10 месяцев этого года Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проверило 8 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией рыбной продукции и морепродуктов.

4,1% проб рыбной продукции не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза. При этом 13,6% неудовлетворительных проб не соответствовали норме по физико-химическим показателям. По санитарно-химическим, паразитологическим показателям все исследованные пробы успешно прошли проверку.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, было забраковано 12 партий рыбных продуктов общей массой 15 килограммов. Основными причинами забраковок стали реализация продукции по истечении сроков годности, нарушение условий хранения, отсутствие сопроводительных документов на рыбную продукцию.

На нарушителей наложено четыре штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей.
Роспотребнадзор
торговля
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Комментарии (1)

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Партработник
5 минут назад
В Ленте рыбу не бракуют. Её просто из просроченных банок а одноразовую упаковку запаковывают и продают. Так же и с сыром делают.
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