В Липецкой области в октябре выросла инфляция

Росли цены на картофель, молочные продукты, бензин, автомобили, услуги по ремонту квартир и услуги автосервисов.

Годовая инфляция в Липецкой области в октябре увеличилась до 8,61% после 7,98% в сентябре. В ЦФО и по России в целом ее уровень снизился. При этом инфляция в регионе сложилась выше, чем в целом по стране (8,54%), но ниже, чем в ЦФО (9,06%). Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.«Инфляция в регионе увеличилась из-за сокращения предложения некоторых продовольственных товаров, а также роста издержек производителей товаров и поставщиков услуг. Кроме того, статистический эффект низкой базы прошлого года сказался на динамике цен на топливо», — отмечают в Липецком отделении Банка России.Темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,86% в октябре с 8,74% в сентябре. При этом в целом по России наблюдалось снижение годового темпа прироста цен.Из-за аномальной погоды летом этого года снизился урожай картофеля в регионе. Его предложение на рынке региона сократилось. Кроме того, возросли затраты сельхозпроизводителей на логистику, хранение и оплату труда. В результате цены на картофель в октябре росли быстрее, чем в сентябре.Рост издержек отмечался и у переработчиков молока. Предприятия перенесли в цены возросшие расходы на сырое молоко, упаковку, логистику и оплату труда. В итоге сливочное масло, сыр, сметана и творог в октябре подорожали в годовом сопоставлении сильнее, чем месяцем ранее.В октябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 6,36% после 6,07% в сентябре.Год назад бензин дешевел, в том числе из-за введения ограничений на экспорт моторного топлива. В этом году увеличились издержки переработчиков нефти на ремонт оборудования. Компании перенесли возросшие затраты в стоимость топлива. В результате в октябре цены на бензин росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.С 1 октября 2024 года увеличился утилизационный сбор на легковые автомобили. Как результат – в октябре цены на новые иномарки в регионе росли в годовом выражении после снижения месяцем ранее.Цены на услуги в Липецкой области в октябре выросли в годовом сопоставлении больше, чем в сентябре (на 9,98% после 9,65%). В то же время по России в целом рост цен на услуги замедлился.В октябре этого года компании, оказывающие услуги по ремонту квартир, перенесли в цены возросшие издержки на зарплату и расходные материалы. Год назад стоимость этих услуг не менялась. В результате в октябре услуги по ремонту дорожали быстрее, чем месяцем ранее.У автосервисов на фоне дефицита кадров увеличились затраты на оплату труда. Как следствие, цены на услуги шиномонтажа в годовом выражении в октябре росли сильнее, чем в сентябре.Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в октябре до 7,92% после 7,59% в сентябре и была ниже общего уровня инфляции в регионе (8,61%).Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг.Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%. По прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.