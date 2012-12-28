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сегодня, 17:44
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В Липецкой области в октябре выросла инфляция

Росли цены на картофель, молочные продукты, бензин, автомобили, услуги по ремонту квартир и услуги автосервисов.

Годовая инфляция в Липецкой области в октябре увеличилась до 8,61% после 7,98% в сентябре. В ЦФО и по России в целом ее уровень снизился. При этом инфляция в регионе сложилась выше, чем в целом по стране (8,54%), но ниже, чем в ЦФО (9,06%). Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

«Инфляция в регионе увеличилась из-за сокращения предложения некоторых продовольственных товаров, а также роста издержек производителей товаров и поставщиков услуг. Кроме того, статистический эффект низкой базы прошлого года сказался на динамике цен на топливо», — отмечают в Липецком отделении Банка России.

Темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,86% в октябре с 8,74% в сентябре. При этом в целом по России наблюдалось снижение годового темпа прироста цен.

Из-за аномальной погоды летом этого года снизился урожай картофеля в регионе. Его предложение на рынке региона сократилось. Кроме того, возросли затраты сельхозпроизводителей на логистику, хранение и оплату труда. В результате цены на картофель в октябре росли быстрее, чем в сентябре.

Рост издержек отмечался и у переработчиков молока. Предприятия перенесли в цены возросшие расходы на сырое молоко, упаковку, логистику и оплату труда. В итоге сливочное масло, сыр, сметана и творог в октябре подорожали в годовом сопоставлении сильнее, чем месяцем ранее.

В октябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 6,36% после 6,07% в сентябре.

Год назад бензин дешевел, в том числе из-за введения ограничений на экспорт моторного топлива. В этом году увеличились издержки переработчиков нефти на ремонт оборудования. Компании перенесли возросшие затраты в стоимость топлива. В результате в октябре цены на бензин росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

С 1 октября 2024 года увеличился утилизационный сбор на легковые автомобили. Как результат – в октябре цены на новые иномарки в регионе росли в годовом выражении после снижения месяцем ранее.

Цены на услуги в Липецкой области в октябре выросли в годовом сопоставлении больше, чем в сентябре (на 9,98% после 9,65%). В то же время по России в целом рост цен на услуги замедлился.

В октябре этого года компании, оказывающие услуги по ремонту квартир, перенесли в цены возросшие издержки на зарплату и расходные материалы. Год назад стоимость этих услуг не менялась. В результате в октябре услуги по ремонту дорожали быстрее, чем месяцем ранее.

У автосервисов на фоне дефицита кадров увеличились затраты на оплату труда. Как следствие, цены на услуги шиномонтажа в годовом выражении в октябре росли сильнее, чем в сентябре.

Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в октябре до 7,92% после 7,59% в сентябре и была ниже общего уровня инфляции в регионе (8,61%).

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг.

Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%. По прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Внушаемый
12 минут назад
Один экономист говорил ,что повышение пенсии увеличивает инфляцию !
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экономикс
15 минут назад
ой, а кто же начал этот самый "рост издержек"? он к нам с Марса прилетел? и почему "сокращения предложения"? говорили же про рост спроса?! запутались в показаниях?
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Карл Маркс
8 минут назад
Спрос вырос так,что не успевают предлагать !
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Бледная моль
34 минуты назад
Не благодарите
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аналитик
45 минут назад
меньше 15 25 % не поверю опять вранье тоже что и с зарплатами
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Удивляюсь
сегодня, 18:11
Откуда вы такие цифры берете, сами то верите?
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