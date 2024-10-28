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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: задержаны поджигатели магазина, упаковка инъекций за 69 миллионов и цены на картофель

Сегодня, 19 ноября, полицейские рассказали, как задержали поджигателей магазина, а приставы — как добились покупки лекарства за 69 миллионов рублей, и липчане возмущены ростом цен на картофель.

Полицейские раскрыли поджог магазина на Заводской площади и неудавшийся поджог автомобиля. По их версии, на дело ходил подросток, но  организовал поджоги 22-летний липчанин, мстивший владельцу магазина и машины.

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По предварительной оценке, предпринимателю нанесен ущерб в 120 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Что за времена настали? Никто ничего не боится, у молодняка вообще тормоза отсутствуют, а дальше что будет, куда катимся?» — спросил Житель.

Отыскали полицейские и  всех участников конфликта у шаурмичной на улице Первомайской, который случился рано утром 16 ноября.


Девушкам с видео 19 и 20 лет, а парню, с которым они поссорились, 21 год. Старшая из девушек и парень подали встречные заявления о побоях.

Процессуальное решение полицейские примут после проверки.

«Шаурма Липецкая настолько суровая, что за нее можно получить в дыню, стоя в очереди!» — написал КузьмиЧ.

Сегодня в соцсетях опубликовано видео еще одной драки: трех девушек в Ельце. Подрались они еще в начале ноября из-за того, что кто-то кому-то наступил на ногу. Все участницы драки несовершеннолетние, претензий друг к другу они не имеют и в полицию не обращались.    


Судебные приставы добились того, чтобы 41-летнему липчанину, страдающему гемофилией, облздрав купил инъекции препарата «Албутрепенонаког альфа» стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку.

Деньги на дорогостоящее лекарство должны найти в областном бюджете.

«Что же там в этом лекарстве, или лекарство из соседней галактики привезли?» — удивился Житель.

«Липецкие… и инсулин больным не закупили, дают заменители», — доложил Диабет.

«А всем остальным только на аспирин осталось», — написал Сосед.

Добавим, что на парламентских слушаниях по бюджету в Свете Федерации 7 октября губернатор Игорь Артамонов предлагал, «рассмотреть возможность перевода в федеральный бюджет части региональной нагрузки. Например, в области лечения орфанных заболеваний. Для этого есть специальный фонд, а освободившиеся средства мы сможем направить на развитие региональной медицины, что будет способствовать оказанию помощи ещё большему количеству людей». 

Липчане возмущены ростом цен на картофель и не прочь, чтобы цены ограничили законодательно. Стоимость килограмма картофеля превысила 50 рублей. Горожане же готовы платить не больше 20-30 рублей за килограмм.


Эта новость набрала более 130-ти комментариев. Читатели живо обсуждали ценообразование.

«Рост цен нужно контролировать в первую очередь на топливо, а из этого будет складываться цена на все продукты. Ценовая политика какая, сколько захочу, столько и заломлю», — считает Иваныч.

«Ограничение цен — дело хорошее, но и труд производителя должен быть оплачен. Вырастить картофель, посадить, прополоть, выкопать и продавать по 10-20 рублей за килограмм. Оно того не стоит», — написал Да.

«Ограничивать надо потребление картофеля, ничего полезного в нем нет, переходите на крупы. Голодание тоже полезно». — предложил П.Брэг.

«Растительная продукция не должна стоить дороже мяса, однако с октября-ноября цены на картофель, помидоры, огурцы, капусту и т. д. начинают взлетать до небес, потом нам начинают рассказывать сказки про великий труд, сложности и проблемы. Да, где-то в окрестностях Анадыря, может, это и великий труд, даже привезти, но не в Липецке, Краснодаре, и т. д. Цены спекулятивны и зависят от аппетита продавцов и перепродованов. А аппетит у них отменный», — уверен Липчанин76.

«Одни должны все весну и лето пахать, другие на пляжу лежать и говорить, что цена 10-20 рублей нормально, затраты посчитайте и цена 70 рублей не окупается», — добавила Баба Нюра.

«Цена адекватная, так как труд очень тяжелый. Просто зарплаты и особенно пенсии очень маленькие. Надо обсуждать не цену, а доход простых липчан», — пояснила Горожанка.

«Дело даже не в том, что дорого, а то, что не качественно, картофель гнилой, больной, очень мелкий, но извините, за такую цену нужно и качество повысить», — возмутилась Бабушка.

«Многочисленные туристы в городе Липецк сожрали всю картошку, поэтому вводится туристический налог», — посмеялся Milk, имея ввиду введенный сегодня по предложению мэрии горсоветом турналог. Ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не меньше 100 рублей. В следующем году бюджет города прогнозно получит от нового налога 33 миллиона рублей.

Завтра  в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, от +3 до +5 градусов.

А спасатели предупредили, что 19–22 ноября в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с. 21 ноября к ветру прибавится дождь, а ночью 22 ноября — мокрый снег.
вечЁрка
поджог
лекарства
цены
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Комментарии (4)

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патриот
сегодня, 20:58
Надпись на шапке,просто трындец.
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Электорат
сегодня, 20:56
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Нервная мать
сегодня, 20:51
А слышали вы, женщины, что депутат Госдумы сказал, что нужно "детей рожать, пока " Рожалка" работает" А ну-ка поднапряглись и давай рожать все! И что, что нам чуть за 30, ближе к 50
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Шурик
24 минуты назад
Нарожать не проблема,а на ноги их кто поставит? Одна школа надорвала, одни репетиторы. Семьи с двумя детьми струдом справляются , за все заплати , а если ещё висит ипотека, то вообще хоть стреляйся.
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