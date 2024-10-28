Липецкая вечЁрка: задержаны поджигатели магазина, упаковка инъекций за 69 миллионов и цены на картофель

Сегодня, 19 ноября, полицейские рассказали, как задержали поджигателей магазина, а приставы — как добились покупки лекарства за 69 миллионов рублей, и липчане возмущены ростом цен на картофель.