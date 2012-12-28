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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо, ветрено и до +6

20 ноября территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. 21 и 22 ноября через Центральный Федеральный округ с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт — пройдут осадки преимущественно в виде дождя , местами с мокрым снегом и снегом, порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. 21 ноября также ожидается кратковременное повышение температуры воздуха на 3-4 градуса. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 22 ноября — 1-2 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 21 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза. 

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Комментарии (2)

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Дима
19 минут назад
Возможно в воскресенье начнется Зима.
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1
23 минуты назад
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