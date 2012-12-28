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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 22 ноября — 1-2 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 21 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.
День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.
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