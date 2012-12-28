В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Погода в Липецке
91
15 минут назад
1
В ближайшие три дня в Липецкой области будет бушевать ветер
По ночам возможны дождь и мокрый снег. Соответствующее предупреждение распространили спасатели.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)