В ближайшие три дня в Липецкой области будет бушевать ветер

По ночам возможны дождь и мокрый снег. Соответствующее предупреждение распространили спасатели.



Главное управление МЧС по Липецкой области распространило штормовое предупреждение на 19-22 ноября. Уже сегодня в регионе поднимется сильный ветер, максимальная скорость его порывов составит до 20 м/с. 21 ноября к ветру прибавится дождь, а ночью 22 ноября — мокрый снег. Температура воздуха к ночи пятницы опустится до -2 градусов, днем 22 ноября будет от 0 до +5.