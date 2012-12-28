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Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
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сегодня, 15:58
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Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
55-летний старший электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования получил тяжёлую травму головы.
55-летний старший электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования работал на высоте, стоя на приставной металлической раздвижной лестнице. При этом страховка — удерживающая привязь не использовалась. Работник упал и получил тяжёлую травму головы. Мужчину госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался. Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве.
«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия решения», — сообщила руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.
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