Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников
Общество
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце
Происшествия
Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
Общество
В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Погода в Липецке
В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19
Коронавирус
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника
Происшествия
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1398
сегодня, 15:58
5

Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»

55-летний старший электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования получил тяжёлую травму головы.

Завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»  со смертельным исходом, произошедшего 22 августа этого года.

55-летний старший электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования работал на высоте, стоя на приставной металлической раздвижной лестнице. При этом страховка — удерживающая привязь не использовалась. Работник упал и получил тяжёлую травму головы. Мужчину госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался. Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве.

«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия решения», — сообщила руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.
несчастный случай
техника безопасности
1
5
4
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Работы
34 минуты назад
на высоте должны * выполняться дсумя работниками ,один из них должен быть внизу и контролировать работу другого находящегося на высоте !
Ответить
Это
сегодня, 17:19
Позор начальнику ТБ.
Ответить
Раб
сегодня, 16:35
Главный инспектор труда сидит в кабинете, огребает зарплату, а должна проверять работодателей на соблюдение техники безопасности
Ответить
Гость
сегодня, 16:26
Значит сам виноват? А что работают на высоте по одному человеку без помощников не слова. Ведь для подобных работ по наряду допуска запрещается работы на высоте одному человеку.
Ответить
Липчанка
15 минут назад
Гость, есть сомнение, что ты читал, что написано выше. Там нигде не написано, что виноват погибший.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru