В Липецкой области сухо и до +6

18 ноября погоду в Центральном Черноземном регионе будет определять североатлантический циклон, центр которого с Карелии постепенно переместится на север Урала.

Существенных осадков не ожидается. 19 ноября при прохождении через территорию Липецкой области атмосферного фронта этого циклона пройдут небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, днем с дождем.Среднесуточные температуры воздуха составят 1,5-2,5 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 18 градусов мороза.