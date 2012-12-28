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Погода в Липецке
689
вчера, 17:00
7

В Липецкой области сухо и до +6

18 ноября погоду в Центральном Черноземном регионе будет определять североатлантический циклон, центр которого с Карелии постепенно переместится на север Урала.

Существенных осадков не ожидается. 19 ноября при прохождении через территорию Липецкой области атмосферного фронта этого циклона пройдут небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, днем с дождем.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1,5-2,5 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.

День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 18 градусов мороза.
Погода
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Комментарии (7)

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Дед
сегодня, 00:07
Можно уже шезлонг разворачивать и готовить рассаду?
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Як
сегодня, 00:06
Снег и морозы будут в этом году? Ало,конец ноября уже... где зима???
Ответить
Наблюдатель
вчера, 21:13
Если верить яшке, в четверг в Липецкой обл взрывной рост температуры до +10 но дожди и сильный ветер.
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Гостья1
вчера, 18:24
А кто контролирует Квадру-со слов,без счётчиков на внешнем периметре дома рассчитывают по тарифу! У кого перетопы не обидно,а у нас тепленькая из крана и плати по тарифу. Им выгодно без счетчиков-нет учёта и подтверждений что получаем -разбирайтесь с УК. Замкнутый круг безответственности!
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Кирилл
вчера, 17:43
Квадра выставила счет за тепло за октябрь как за январь с 20 градусными морозами, дали отопление во второй половине месяца а посчитали за весь..Это бесит.
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Костья
вчера, 17:13
Лишь бы не гололед! А то я в том году на шпагат сел.Так в травматологию и заносили.
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Липчанка
вчера, 17:29
Ой, и правда, не дй бог! Хуже гололеда нету ничего
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