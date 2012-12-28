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Общество
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40 минут назад
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Мигранты помогли женщине донести сумки, а в ответ она их у себя прописала
Помощь иностранцам обернулась штрафом в 100 000 рублей.
«Женщина зарегистрировала в своей квартире двоих граждан Киргизии, с которыми познакомилась на рынке. Мужчины помогли ей донести тяжелые сумки, после чего рассказали о трудностях с постановкой на учет. Тогда она согласилась фиктивно зарегистрировать их в своей квартире в обмен на то, что они иногда будут помогать ей по хозяйству», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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