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40 минут назад
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Мигранты помогли женщине донести сумки, а в ответ она их у себя прописала

Помощь иностранцам обернулась штрафом в 100 000 рублей.

51-летняя жительница Усмани оштрафована на 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет двоих иностранцев (по статье 322.3 УК РФ).

«Женщина зарегистрировала в своей квартире двоих граждан Киргизии, с которыми познакомилась на рынке. Мужчины помогли ей донести тяжелые сумки, после чего рассказали о трудностях с постановкой на учет. Тогда она согласилась фиктивно зарегистрировать их в своей квартире в обмен на то, что они иногда будут помогать ей по хозяйству», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
миграция
иностранцы
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Комментарии (2)

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21 минуту назад
думает ,а меня за шо ! За мигрантов взялись основательно ,в Госдуме заявили ,пока взялись за нелегалов ,потом возьмутся и за легалов ! Мигрантская вольница в ближайшие год-полтора закончится !
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Блондинка
37 минут назад
Продешевила!
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