Мигранты помогли женщине донести сумки, а в ответ она их у себя прописала

Помощь иностранцам обернулась штрафом в 100 000 рублей.

51-летняя жительница Усмани оштрафована на 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет двоих иностранцев (по статье 322.3 УК РФ).«Женщина зарегистрировала в своей квартире двоих граждан Киргизии, с которыми познакомилась на рынке. Мужчины помогли ей донести тяжелые сумки, после чего рассказали о трудностях с постановкой на учет. Тогда она согласилась фиктивно зарегистрировать их в своей квартире в обмен на то, что они иногда будут помогать ей по хозяйству», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.