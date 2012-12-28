Суд встал на сторону добринца, на которого взяли кредит мошенники

Займ был оформлен через код в SMS-сообщении.

В Добринском районе суд отказал микрофинансовой организации во взыскании долга почти в 49 тысяч с мужчины, на которого оформили займ мошенники.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 12 августа прошлого года между микрофинансовой организацией и добринцем был заключен договор займа на сумму 21 300 рублей на 33 дня по 292% годовых. Договор был подписан с помощью SMS-кода.Поскольку займ не был возвращен, микрофинансовая организация обратилась в суд с иском о взыскании 48 990 рублей – основного долга, процентов, пени, штрафа и судебных издержек.Но оказалось, что от имени добринца действовали мошенники, и деньги он не получал. Было даже возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ), производство по которому приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. А смс-сообщение с кодом и вовсе пришло на абонентский номер, который не принадлежит добринцу, как и другие номера, представленные в анкете-заявлении от его имени. Причем даже известно, на чье имя был зарегистрирован этот абонентский номер — этот человек вообще живет в другом регионе.