Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
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Общество
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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: наезд на школьницу, укушенная за грудь и новая схема движения на Папина
Сегодня, 13 ноября, появилось видео наезда на 13-летнюю девочку, стало известно о покусанной собаками липчанке, и на улице Папина изменили схему движения.
Девочку отвезли в больницу. Новости об аварии набрали более полусотни комментариев. Читатели GOROD48, не снимая вины с водителя, удивлялись, куда так спешила девочка?
«Это какой-то набег девочки на машину больше. Водитель, конечно, должен был пропустить пешехода. Но куда она ломанулась прям под машину?» — удивился Гость.
«Судя по записи, водитель «Рено» даже не пытался снизить скорость перед переходом — он пытался уйти от столкновения, а девочка думала, что она бессмертная и быстрая», — уверен Владимир.
«Видела, что мчится машина и побежала прямо под колеса. Ровно две минуты можно было подождать, пока ездун пролетит. Водитель правила нарушил, он виноват, но и ребёнок повел себя не совсем адекватно. Надеюсь, что она не очень пострадала», — написала Жесть.
«Водитель видел подростка, но скорость не снизил и не остановился. Девочка видела, что машина скорость не снижает и бежит под колеса. Водитель виноват 100%, но ведь жизнь дороже, здесь прям магия какая-то», — добавил еще один Гость.
«Ну, после того как она с островка безопасности рванула, водитель уже не мог успеть затормозить. Вообще не понимаю — зачем она побежала?!» — удивился Викторм.
«Я хоть и водитель, но каждый раз, выходя из машины, я пешеход, и дико читать обвинения подростка от многих. Пешеход уже вышел на переход, куда он прёт не тормозя? В колонию опаздывает?» — вступился за девочку Вася.
Сегодня днем на дороге Липецк-Данков автомобиль «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя вылетел в кювет. В аварии пострадал 31-летний пассажир «Мерседеса».
А в Ельце, на перекрёстке улиц Льва Толстого и Советской столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Гранта», «Сузуки» и «Лада Приора». Несмотря на жуткое состояние автомобилей авария обошлась без пострадавших, а красные потеки на дороге — следы технической жидкости.
Странное происшествие случилось накануне в Липецке на улице Коротевича. 60-летняя женщина заявила, что две овчарки, выбежавшие из двора частного дома, покусали ее за грудь. Однако врачи следов укусов на горожанке не нашли.
«Думаю, всегда можно разобраться, было ли нападение собак, или нет. А если женщине и не удалось определить, покусали собаки или нет, может, она от перепугу это заявила, это уже второй вопрос», — уверен Александр.
«Комментаторам. Сейчас холодно и все в куртках, от холода и шока и не поймешь, задели за тело или нет. Вот если на вас в похожих условиях собаки накинутся, вы сразу поймете, что они только за одежду вас хватали или до тела прокусили? Собака без хозяина должна быть в наморднике или на ограниченной территории типа квартира», — заступился за женщину Нормальный.
«Шел раз через лесопосадки вдоль ж/д с работы, а там девица прогуливала высоченного дога. Так дог скачками за секунды ко мне подбежал, уперся лапами в грудь и лизнул лицо! Я сел на пятую точку. Ни царапины, даже испугаться не успел», — поделился впечатлениями быль.
«Эротикой отдаёт», — заметил Фауст.
После ремонта на улице Папина изменена схема движения. Раньше дорога была четырехполосная, но автомобили на некоторых участках едва помещались. Теперь ее почти везде сделали трехполосной.
Как сообщили в мэрии, от улицы Водопьянова до Центрального рынка остались две полосы движения. Но с левой полосы на перекрестках можно повернуть теперь только налево, прямо ехать нельзя. От Юных Натуралистов до улицы Водопьянова осталась одна полоса.
Большинство комментаторов GOROD48 новую схему приняли в штыки.
«Будут пробки на участке от Строительного техникума до перекрёстка с улицей Доватора, т. к. движение будет по одной полосе», — уверен Взгляд со стороны.
«Замечательная разметка, чтобы повернуть к дому Папина 9, прерывистая полосу нарисовали, надо полностью заблокировать проезд всего транспорта в сторону улицы Водопьянова. Чей отпрыск это придумал?» — спросил Обыватель.
«А жители домов 13, 17, 19б, 21/3, 21, 23, 25 вообще не могут повернуть налево, чтобы попасть домой, двигаясь от Доватора», — добавил Саня.
«О как, полезно, особенно для тех, кто стоял в очереди около 19.00 от Водопьянова до Натуралистов в однополоске, а на двухполоске просторно, хоть ногами гуляй, без помех всем», — считает Кузя.
«Это ещё мягко сказано! Там нужно расширять дорогу, а ее сузили и бордюров наставили. А разметка — нет слов! Опять для галочки и для освоения денег?!» — написало Издевательство.
«Норм дорога. Я ездил уже. Когда молодцы, тогда молодцы», — похвалил Автохам.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, выпадет мокрый снег. Однако похолодания ждать не стоит. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.
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