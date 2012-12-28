Липецкая вечЁрка: наезд на школьницу, укушенная за грудь и новая схема движения на Папина

Сегодня, 13 ноября, появилось видео наезда на 13-летнюю девочку, стало известно о покусанной собаками липчанке, и на улице Папина изменили схему движения.