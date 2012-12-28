Наезд на 13-летнюю девочку сняла камера наблюдения

Вечером 12 ноября школьница попала под машину на пешеходном переходе.



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12 ноября в 17:07 на пешеходном переходе через улицу Меркулова автомобиль «Рено Дастер» под управлением 50-летнего водителя сбил 13-летнюю девочку. Аварию записала камера наблюдения.Девочка перешла по переходу первую половину дороги, и пыталась перебежать вторую, когда попала под автомобиль. Судя по записи, водитель «Рено» даже не пытался снизить скорость перед переходом, а девочка не стала ждать, когда машина замедлится или остановится.По данным Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали.