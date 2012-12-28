Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
Директора строительной компании оштрафовали прочти на 3,7 миллиона рублей за срыв ремонта моста
78-летнюю липчанку обманули на два миллиона рублей: она якобы оказывала помощь запрещённым организациям
Происшествия
2315
сегодня, 11:00
34
Наезд на 13-летнюю девочку сняла камера наблюдения
Вечером 12 ноября школьница попала под машину на пешеходном переходе.
Девочка перешла по переходу первую половину дороги, и пыталась перебежать вторую, когда попала под автомобиль. Судя по записи, водитель «Рено» даже не пытался снизить скорость перед переходом, а девочка не стала ждать, когда машина замедлится или остановится.
По данным Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали.
0
6
12
0
0
Комментарии (34)