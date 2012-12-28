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2315
сегодня, 11:00
34

Наезд на 13-летнюю девочку сняла камера наблюдения

Вечером 12 ноября школьница попала под машину на пешеходном переходе.

12 ноября в 17:07 на пешеходном переходе через улицу Меркулова автомобиль «Рено Дастер» под управлением 50-летнего водителя сбил 13-летнюю девочку. Аварию записала камера наблюдения.

Девочка перешла по переходу первую половину дороги, и пыталась перебежать вторую, когда попала под автомобиль. Судя по записи, водитель «Рено» даже не пытался снизить скорость перед переходом, а девочка не стала ждать, когда машина замедлится или остановится. 

По данным Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали.

авария
ДТП
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Комментарии (34)

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Как гость
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Сначала новые
135
22 минуты назад
По пешеходному переходу гражданин должен двигаться без ускорений.
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Такса глубоководная.
23 минуты назад
Пешеходы будьте терпимей. Не торопитесь. Ждите пока авто вас пропустит.
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Вася
23 минуты назад
Я хоть и водитель, но каждый раз выходя из машины я пешеход, и дико читать обвинения подростка от многих. Пешеход уже вышел на переход, куда он прёт не тормозя? В колонию опаздывает?
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КИТу
30 минут назад
Я не пешеход, но то что происходит на дорогах приводит в ужас, а если приходится переходить дорогу верчу головой на 360,потому что выехать могут откуда угодно, вылететь между рядов или влететь в стоящих, у нас не городские дороги, а гоночные треки и ярмарка тщеславия
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Да уж...
40 минут назад
Началось в колхозе утро, а в Липецке - склоки между водителями и пешеходами.
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Гость
24 минуты назад
Между нормальными людьми и неадекватными водителями
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Sергий
59 минут назад
У 50-летнего водилы умишко одинаковый с 13-летней девочкой.
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Спорно
38 минут назад
Не он в больнице.
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Гость
25 минут назад
Не он в больнице. Но платить будет он
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кит
сегодня, 12:12
Что притихли,Яжепешеходы ! Учите ПДД ,учите матчасть
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Игорь
37 минут назад
Водятлу тоже не мешало-бы подучить ПДД (сбил девочку - будет отвечать)
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Водитель и пешеход.
41 минуту назад
Ваша злость не делает вам чести.
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кит
33 минуты назад
Ваша злость не делает вам чести. Вообще,злости нет! Мне девчонку жалко я пытаюсь предотвратить подобные случаи !Развеять миф ,что пешеходу все должны,а он должен только злые коменты против водителей писать ! С водителями пусть гаи разбираются
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ЛИКБЕЗ
сегодня, 11:55
ПДД п.4.5 Обязанности пешеходов(оказывается и обязанности у пешеходов есть ).На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того,как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств,их скорость и убедятся,что переход будет для них безопасен.(как говорят-написано кровью пешеходов )
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Ну, Ну..
сегодня, 11:55
Тут пишут, куба побежала? Это просто защитная реакция. Мозг так сработал, девочка находится на проезжей части, хоть и на распределительной линии. Глаза видят летящую машину и в мозг попадает сигнал "БЕГИ". Так же было с знакомой. Она потом рассказывала: стою, вижу летит машина, меня будто в спину толкнули "беги" и побежала. Потом долго лежала.(
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Бабка Первая
сегодня, 11:50
Здоровья пострадавшей девочке. И в первую очередь ментального. А ролики подобные показывать детям и пожилым во всех семьях и школах.
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